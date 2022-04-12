В Польше в пользу государственной казны изъяли объект российской дипломатической недвижимости. Передать его мэрии Варшавы утром 11 апреля потребовали судебные исполнители. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Польша

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Новость обсудили читатели ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте», а также на странице аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры в социальной сети «ВКонтакте» (также в его телеграм-канале).

«Власти Польши заняли в Варшаве здание, которое является российской дипломатической недвижимостью, сообщил посол России. Лично я вообще не вижу смысла сообщать что-то подобное. Просто выгоните польских дипломатов из их недвижимости в Москве и займите её», — отреагировал на новость автор ресурса «Радио Стыдоба».

«Ну реально. Удар на удар. И не вполсилы, а как надо. Читаешь всякие глаголы и удивляешься — почему шавки вокруг слона все громче тявкают. Пинка под зад им не хватает», — написал Владимир М.

«А есть ли у поляков что-то? Что мешает закрыть для себя Польшу, как Китай закрыл Литву? Перестать продавать им газ и хлеб. Везде, во всех договорах отметить, что газ и пшеница не должны попасть в Польшу! А если попадёт, то мы в праве применять санкции!» — добавил Viktor K.

Gerry Dincher Газовое хранилище

«Они просто проверяют, видать, границы возможного. Одна страна проверила, теперь получает за все», — пишет Марина Ф., явно намекая на Украину.

«Закройте дипотношения с этими. Ничего не потеряем. Посмотрим, как они суетиться будут», — призвал Владимир З.

«Клин клином вышибают…» — отреагировал Хайдар Г.

«Поляки роют себе яму. Когда надо будет в очередной раз договариваться о поставках газа за рубли, окажется, что договариваться уже не с кем… И останутся поляки без газа, тепла и электричества. И где после этого уровень жизни лучше — в Европе или в России?!» — задался вопросом Николай Х.

«Надеюсь, мы — русские, не опустимся до уровня пшеков. Наша Великая история не позволит нам стать мелкими шакалами. Пусть подавятся», — прокомментировала новость Светлана Б.

«Вы хотите оставить поляков без урока хороших манер? С вашей стороны это непедагогично!» — ответил Светлане Б. Андрей П.

«Берут пример со своих хозяев», — добавила Галина Б.

«И не просто выгнать польских дипломатов. Пешком, под конвоем, через Белоруссию отправить в Польшу. По местам злодеяний фашистов», — в свою очередь отметил Максим К.

«Нет же… Наши власти — люди культурные…» — написала Татьяна Л.

«Предлагаю заселить беженцев из Донбасса в дипломатические здания Польши в Москве!!!» — комментирует Марго М.

«Ну и зачем опускаться на уровень убогих?» — в свою очередь задался вопросом Костя К.

«Гиена — она и есть гиена…» — пишет Dmitriy.

«Натуральные гопники. Польша упрямо напрашивается на очередной раздел с упразднением даже названия. Впрочем, делить ее уже ни с кем не будут, просто уничтожат», — отреагировал Valery G. V.

«Интересно, сколько зданий, владельцами которых являются поляки, находится в России, просто риторический вопрос», — с сарказмом поинтересовался Владимир С.

«[Поляки] доиграются! Забыли все разделы Польши? Что-то шавки США вконец оборзели из-за спины гегемона тявкать. Разобраться с Украиной — и шугануть…» — подытожил Владимир Г.