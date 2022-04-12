Почти миллиард долларов потратила Канада на подготовку боевиков националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как сообщает 11 апреля ИА Красная Весна, говорится в статье на сайте радиостанции Radio Canada.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Интересно, как они собирались эти деньги возвращать?» — поинтересовалась Екатерина.

«Деньги в трубу… Инвестиции не оправдались. Бывает», — не без сарказма написала Мария Я.

«Россия воюет против всего англосакского гнилого мирка… Победа будет за нами! С нами Бог!» — пишет ZIS.

«Чем дальше в лес…» — отреагировал Wild Rose.

«Интересно, если бы все деньги, которые «цивилизованный мир» потратил на обучение, вооружение и взращивание украинских вояк всех мастей, сложить все вместе и раздать поровну каждому украинцу… Они бы жили, как шейхи в Эмиратах? И никому с ними воевать не пришлось бы… Американцы в очередь стояли бы вместе с европейцами за украинским гражданством?» — задался вопросом Валерий П., вероятно, таким образом указывая на то, что все деньги, которые Запад направил Украине, могли бы пойти на благо украинского народа.

«А чему Канада могла научить украинцев, реально не понимаю. Канада абсолютно не военная страна, нигде особо не воевала, никакого опыта боевого толкового нету. В Афганистане на блокпостах 20 лет просидели и теперь поверили в себя и стали других учить?!» — недоумевает Enzo.

«Так у них как? Не можешь танцевать, — иди учи!» — ответила ему (Enzo) Ольга.

«Сколько бабла (денег — О. П.) вложили, чтоб уничтожить Украину!» — добавил Иван Y.

«Россию! Цель была Россия и её богатые ресурсы», — ответил Ивану Y. Wild Rose.

«Цель — Россия, но американцы понимают, что пока не уничтожат соседей, им до России как до Марса!» — ответил ему (Wild Rose) Иван Y.

«А канадцы в курсе, куда их бюджет сливают?» — поинтересовалась Dina.

«А в каких войнах и сражениях Канада одержала победу??? Кто-нибудь помнит?» — спросил Николай.

«Мда… Самое провальное инвестирование. Бессмертие забыли прокачать…» — отреагировал с сарказмом «Удалённый аккаунт».

«Нациков учили канадцы на деньги налогоплательщиков, а народ Канады в курсе??? А то там забастовки у них среди дальнобойщиков из-за низких зарплат, а бабосы-то на подготовку украинских нацистов ушли», — отметил Андрей.

ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888 Конвой свободы возле парламента Канады в Оттаве в феврале 2022 года

«Отсюда делаем выводы, что Украину готовили как пушечное мясо для Европы. Для бедной страны, которой стала Украина за последние 30 лет, быть военным с хорошей зарплатой стало престижно и выгодно», — подчеркнула @Mantika.

«Пусть теперь по всей Европе вылавливают мужиков призывного возраста и продолжат обучать», — с сарказмом призвала МариЯ V.

«Вот и доказательства подъехали», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Многие бандеровцы после [Второй мировой] войны перебрались в Канаду, и именно там бандеровщина англосаксами взращивалась», — напомнил Alexandr.

«Грузин тоже обучали… И афганскую армию обучали… И ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Да много кого… Всё это тлен. Победители рождаются не в учебных кабинетах НАТО, а на родной земле и от родной земли. На земле твоих предков, на земле, пропитанной кровью и памятью этих предков. Отказ от истории твоей страны, отказ от предков и плевки в могилы твоих предков — залог поражения. Как ни крути, а «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочая нацистская перхоть — по природе своей чужие на той земле, им не на что и не на кого опереться, у них нет корней. Земля их отторгала, отторгает и будет отторгать. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!!! И да, то, что называется Украиной, должно быть умножено на ноль!» — считает Геннадий Александрович.

«Вот они и переживают, что деньги пропадут», — с сарказмом подытожил Дмитрий.