«Эдгар Дега «Русские танцовщицы». Эту картину переименовали и назвали «Украинскими танцовщицами»! Концерт, где должны были исполнять Чайковского, отменили, потому что Чайковский был русским, и прочее. Открытое враждебное отношение к русским (в том числе и к студентам) ни в США, ни в Европе не замаскировано: форма, которая используется, далека от элементарных западных норм. Я не адвокат. Я пытаюсь понять, что происходит!» — это отрывок из поста, который в ответ на «очередные антироссийские санкции» Запада опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грузинский аналитик Д. Г.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Ответ на вопрос, что же происходит в мире, он дает ниже: «Борьба начата не против российского государства, а вообще против русского народа, русской культуры, за ее искоренение и уничтожение. И они этого не скрывают: проигнорировать культуру, всё русское! Борьба до уничтожения! Всё остальное — лирика».

А подытоживает пост заключением: «Такие попытки всегда обречены на крах. Нацистская целенаправленность в 21-м веке обретает реальный облик».

Пост аналитика заслужил сотни комментариев, среди авторов которых были как сторонники позиции инициатора обсуждения, так и противники.

«Против русских и России идет целенаправленный прессинг, и это видят все. Пример тому — Украина и тот русский народ, который бежал в Европу от России. И чья вина? Конечно, политики Кремля и тех политиков, которые подстрекнули Россию начать войну против собственного народа. А итогом стала эта величайшая ненависть к русским. Это уже факт. А в Германии вышли и устроили митинг против тех, кто не выносит ничего русского», — заметил Х. П.

«Когда Иван Грозный победил монголо-татар и создал царство, с тех пор и началось разрушение и уничтожение России. Я знаю из истории, что все ноги сломали, но ничего у России не отняли. Конечно, не думайте, что русские — крылатые ангелы, я не это говорю. Но когда мы просили Европу: спасите нас, Франция, то есть Луи Четвертый, подарил картину священнику Сулхану Саба Орбелиани и сказал: на этот раз и этого достаточно. А русские сделали то, что мы сами не смогли бы. Ни на одном телеканале, ни одному историку не дают этого сказать. Она [Россия] сделала то, что разрозненную в течение 600 лет, разрушенную Грузию объединила», — поделился своим мнением М. Т.

Франц Алексеевич Рубо. Вступление русский войск в Тифлис. 1799

«В этом веке, в это время такая нецивилизованность и моральное падение невообразимы», — возмутилась Т. Б.

«Они сами всему этому способствуют. Русские считают себя сверхнацией. В собственную кожу не вмещаются. Думают, что они высшая категория, а все остальные должны быть вассалами», — возразила предыдущим комментаторам М. Х.

«Что вы пишете в комментариях? Откуда вынесли эти заключения? И вы удивляетесь еще, почему Грузия сидит в мусоре и самоуничтожается?!» — ответил ей автор поста.

«Был у меня один лектор, политэкономию читал. Он говорил, что наступит время — и деньги исчезнут, и, возможно, человек вернется в свое обезьянье начало. Раньше я думала, что он ошибается, но не ошибался. Мир возвращается в пещеру. Это либеральная пещера», — написала М. Г.

«Кому нравится Россия, кому нет, никакого значения не имеет. В Европе начат обыкновенный нацизм, когда требуют запретить Достоевского, когда больница заявляет, что русских не примет, когда украинский военный врач заявляет, что всех военнопленных нужно уничтожить, и у Европы на это никакой реакции. К сожалению, это не первый случай для Европы, и не думаю, что на этот раз принесет ей лучше того, что она уже получила. Это же борьба Британской империи за российские богатства», — констатировал М. М.