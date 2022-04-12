Жители Италии выступили резко против вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Пользователи соцсетей поддержали заявление Кремля о том, что расширение НАТО не будет способствовать безопасности Европы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Многие считают, что смысл существования военного блока сегодня заключается в том, чтобы держать в подчинении народы стран его членов.

«Войну нужно остановить! Это приоритет! Кто говорит о желании расширить НАТО, тот хочет войны! В данном случае самая конкретная опасность состоит в том, что в конце концов ничего не останется, потому что мир будет разрушен!» — заявил Луиджи Т.

«НАТО должно уважать и соблюдать Ялтинские договорённости, заключённые победителями во Второй мировой войне, если они действительно хотят мира в Европе и во всем западном мире», — считает Сальваторе В.

«Вы забыли? Источником почти всех войн в последние годы были страны НАТО», — напомнил Джанкарло А.

«Русские правы, всему есть предел», — отметил Джованни П.

«Они правы… Расширение НАТО — это не оборонительная мера, а наступательная», — поддержала Ванесса Л.

Nato. int Военная техника НАТО в Молдавии

«Расширение НАТО означает только дать больше власти США… ничего больше», — продолжила Ирис Дж.

«Если мировая война не начнётся с Украины, то у Байдена есть ещё две страны», — полагает Микеле Б.

«НАТО делает что хочет и после этого жалуется, что другие страны не поддаются на их шантаж?» — недоумевает Лоренцо Т.

«Объясните мне, зачем НАТО расширяться до границ России? Америка хочет управлять миром, используя «диктаторскую демократию». И люди удивляются, почему все эти страны, которые борются за мир, вооружены атомными бомбами», — рассуждает Алессандро С.

«Провоцируют войны США, они прячут руку после того, как бросили камень, — заключил Джакоббе де Ф.