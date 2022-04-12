Руководство социальной сети Twitter заблокировало аккаунт Хуаниты Броддрик за написание твита, оспаривающего эффективность вакцин против коронавируса. В прошлом обвинившая экс-президента США Билла Клинтона в изнасиловании, Бродрик нарушила политику соцсети о нераспространении дезинформации, написав, что за счет вакцинации фармгиганты получили достаточно прибыли на ближайшие сто лет. Она также призвала прекратить продвигать вакцины, которые, по ее мнению, «не работают и изменяют ДНК». Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«С каких пор ПРАВДА считается дезинформацией?» — спрашивает flocago2022.

«История показывает, что Twitter является одним из главных источников ДЕЗИНФОРМАЦИИ», — подчеркивает TrueAntifascist.

«Илон Маск может начать враждебное поглощение Twitter. Он заявил, что Twitter — это фактически мэрия Америки, и в ней должна быть разрешена свобода слова. Я согласен с этим и надеюсь, что он захватит компанию», — отмечает Scøtty.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Моя интуиция подсказывает, что он занимается этим ради денег», — отвечает cb1882.

«Интуиция подсказывает мне, что он знает, как заработать на Twitter деньги и одновременно сделать пользователей счастливее. Любой человек с мозгами мог бы улучшить Twitter. Сейчас эта соцсеть является прикрытием для левых», — парирует unclefess923.

«В конце концов, это фундаментальное право каждого — подвергать сомнению научность чего бы то ни было. Наука сильна тогда, когда она может выдержать тщательную проверку и не должна прятаться за Твиттером, заставляя замолчать тех, кто имеет противоположные убеждения», — уверен yxus.

«ТИШИНА! Вы теперь забанены, но как только вы удалите свое мнение, вы сможете снова стать одним из «нас»! Теперь думайте так, как вам говорят», — комментирует berserker1.

«Это противоречит американским ценностям — иметь такие платформы, как Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые распространяют новостные статьи и ведут беседы, но которым разрешено в одностороннем порядке запрещать любого, кто «прямо противоречит авторитетным источникам», — негодует Happysauce.

«В чем заключалась дезинформация? Существуют убедительные доказательства того, что вакцина действительно изменяет ДНК. Эта вакцина также не работает, так как большинство случаев заражения за последний год, а также смертей были связаны с вакцинированными людьми», — уверен lanceloire472.

«Я надеялся, что Илон Маск положит конец этой глупости, но, похоже, я ошибся. Единственное место в мире, где не признают тот факт, что вакцины — это не более чем терапевтические средства, — это социальные сети. Тем не менее они продолжают запрещать всех, кто даже сомневается в эффективности, в то время как миллионы американцев продолжают заражаться КОВИДом во второй и даже в третий раз, несмотря на то, что их прививают, прививают и еще раз прививают», — подчеркивает jr92.