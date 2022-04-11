Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск передумал становиться членом совета директоров компании Twitter после того, как приобрел крупную долю акций социальной сети. При этом ранее Маск с энтузиазмом рассказал о желании начать работу в компании и внести «существенные улучшения в Twitter». Новость преимущественно обрадовала пользователей Twitter, которые выразили свое мнение под постом директора компании Парага Агравала.

thierry ehrmann Илон Маск

(сс) Rushil2u Твиттер

«Будучи в совете директоров, Маск не смог бы приобрети более 14,9% акций компании. Значит ли это, что он хочет приобрести большую часть компании?» — спрашивает @gurgavin.

«Я думаю, что он просто испугался финансовой проверки, которая ожидает новых членов совета директоров», — предполагает @xbhaskarx.

«Я просто не понимаю, что такого может обнаружить эта проверка, чтобы это стало одной из причин его отказа от места?» — отвечает @StacyFort.

«Теперь, когда он отказался войти в совет директоров, он сможет полностью владеть компанией. Таким образом, как только он получит 51% акций компании, он сможет делать всё, что захочет, и изменить название компании», — считает @AndrewOptimus.

«Это как в «Челюстях», когда акула внезапно уходит обратно в море. Акула ушла, чтобы вернуться. Она возвращается. И возвращается более осведомленной, более голодной и более опасной, чем прежде. Среди прочего, Илон узнал, что членство в совете директоров Twitter запрещает ему приобретать больше акций», — комментирует @Aprilharding214.

Bernard DUPONT Акула

«Маск должен сосредоточиться на повышении рейтинга надежности Tesla, который в настоящее время занимает 17-е место среди 18 автопроизводителей», — напоминает @JacquesTourn.

«Очевидно, что он занят многими делами, это просто побочный бизнес. На самом деле он неофициально является активным членом совета директоров…» — подозревает @Gabriel93 850 012.

«Когда я пришел в корпоративную Америку 40 лет назад, мой босс сказал мне, что на корпоративном языке «FUCK YOU» означает «Спасибо за ваш вклад, я приму его во внимание», — шутит @OneGuyOpinion42.

«Почему в наши дни мир вознаграждает таких искателей внимания?» — недоумевает @northwyoming.

«Я не могу не испытывать облегчения. Мне нравится, что Илон не прикоснется к этой соцсети. Пусть он вносит ценный вклад в качестве акционера», — указывает @employeeze.

«По сути, он отказался вступить в совет, чтобы продолжать говорить плохие вещи о Twitter и не попасть под суд lol», — уверен @KnowNothingTV.

«Совет директоров должен принять дополнение к уставу корпорации, запрещающее приобретение, владение или контроль более 14,9% общедоступных акций компании любым физическим лицом, компанией или трастом без письменного разрешения совета директоров», — предлагает @Susan_Larson_TN.

«Публично торгуемые компании не могут этого делать. Свободный рынок так не работает. И это было бы катастрофой для профсоюзов и других групп, которые владеют акциями компаний, чтобы держать их подотчетными», — объясняет @DueVolteVero.

«Параг счастлив, потому что он может продолжать свою программу избирательного подавления, основанную на повестке дня. Теперь ему никто не помешает», — подозревает @BlueSurg.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприниматель Илон Маск, владеющий 9,2% акций компании Twitter, предложил поселить в головном офисе компании бездомных.