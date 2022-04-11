На фоне ослабления коронавирусных ограничений в США в Вашингтоне прошел званый ужин Gridiron, после которого 67 человек сдали положительный анализ на коронавирус, включая министра сельского хозяйства Тома Вилсака из администрации главы Белого дома Джо Байдена. При этом цифры не включают заразившихся сотрудников отеля Renaissance, где прошло мероприятие. Новость вызвала волну негативных реакций со стороны преимущественно демократических избирателей, которые, в отличие от республиканцев, до сих пор сильно опасаются коронавируса. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус. Перчатки

«Мы по-прежнему должны избегать ненужных встреч, но слишком многие делают что хотят», — негодует Lock Up Sleazy Donnie.

«Мой сын — реципиент трансплантата печени, поэтому он уязвим. Он сердитый молодой человек. Он возмущен тем, что президент Байден решил ослабить рекомендации по использованию масок. Мой сын буквально боится выходить в мир и жить нормальной жизнью из-за антивакцинаторов, антимасочников и безрассудных решений президента Байдена. Он настолько цинично относится к тому, как президент Байден справляется с пандемией, что, вероятно, даже не будет голосовать на следующих выборах. Он считает, что президент Байден — это президент Трамп 2.0, совершенно некомпетентный в управлении пандемией», — рассказывает Virginia52.

«Жизнь — это риск каждый раз, когда вы выходите из дома. С таким мышлением вы никогда больше не будете жить нормальной жизнью», — отвечает salzy.

«Похоже на дикую вечеринку c поцелуями в губы… когда вирус в самом разгаре и все еще опасен», — боится Farmer Jerry.

«На этой неделе ехал в электричке. Вагон переполнен. Люди снимают маски, когда уходят проводники. Многие носят маски под носом», — делится United234.

«Существует пандемия. Прекратите проводить мероприятия для больших групп, если тестирование на COVID не является обязательным условием участия. Это не сложно, это же не ракетостроение», — указывает Vox Anima.

«Гала-ужин Gridiron напоминает более известный ужин корреспондентов Белого дома. Мероприятие было организовано не демократами. Так случилось, что многие известные демократы были среди 67 человек, которые, как сообщается, заразились вирусом COVID. Однако заразились люди всех политических убеждений», — объясняет Miss Mark My Words.

«Принятие желаемого за действительное не заставит вирус исчезнуть, особенно такой искусный в мутировании. Настало время обратить больше внимания на ученых, чем на политиков, особенно тех, кто преуменьшает опасность. Не переизбирайте таких ненадежных людей. От мудрого голосования может зависеть наша жизнь», — драматичен MarkDavidFields.

«Просто вакцинируйтесь», — советует Woe Is Me.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

«Я знаю целую семью, вакцинированную и получившую бустеры, которая сейчас заболела COVID. Все три поколения, один человек тяжело болен. Не всё так просто», — отвечает UnicornBudget.

«Следующая пандемия подвергнет систему еще большему испытанию, чем COVID. Большая часть американцев сейчас не доверяет и сопротивляется мерам общественного здравоохранения. Я полагаю, что наши возможности производства вакцин значительно улучшились благодаря опыту COVID. Так что это плюс», — размышляет tucheroni.

«Что меня действительно беспокоит, так это то, что многие имена людей, присутствовавших на этом ужине, совпадают с именами тех, кто постоянно посылает электронные письма с просьбой дать больше денег на их кампании. Действительно ли я хочу посылать деньги людям, которые ведут себя так глупо? Больше нет!» — восклицает Waterwalk.

«То, что мы устали от пандемии и хотим, чтобы она закончилась, не означает, что вирус получил сообщение и отреагировал на послание», — комментирует Emet36.

«Жить в герметичном пузыре? Рак, диабет, болезни сердца поражают многих людей и убивают их. Что вызывает эти тяжелые заболевания? Ожирение, неправильный образ жизни и генетическая наследственность», — отвечает salzy.