Результаты первого тура выборов президента Франции, на которых первое место занял действующий лидер Эммануэль Макрон, а его конкурент Марин Ле Пен оказалась на втором, стали поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Хогарт. Подкуп голосов. 1755

»Ой, да не переживайте. Подкрутят результаты тому, кто Америке нужен, как они обычно делают», — отметил Дмитрий И.

Многие пользователи пришли к выводу, что доверять результатам выборов во Франции не стоит, потому что это государство находится под протекторатом США, а значит, Америка будет сама указывать французскому народу, какой президент ему нужен.

«Там же народ восставал против НАТО. Ле Пен обещала, что если станет президентом, то страна выйдет из НАТО. Америке этого, конечно же, не надо. Поэтому Макрон и дальше будет президентом», — поделилась своим мнением Александра Ш.

«Ле Пен не дадут победить. Там сейчас вступит «демократический» подсчёт голосов и Макрона назначат. Либо же Ле Пен, но только если она будет выгодна заокеанским хозяевам. Такое тоже может быть», — поделился своим мнением Михаил М.

ИА REGNUM Выборы президента Франции по годам

Некоторые комментаторы всё же верят в честность французских выборов и уверены, что большинство граждан Франции искренне поддерживает Макрона и его политику.

«Макрон победит. У французов есть время подумать. Линия Макрона французам понятна, а его соперница не была у власти. Думаю, что французы не захотят новых проблем с приходом Ле Пен, ведь она захочет внести изменения в жизнь народа, а народу сейчас и так забот хватает, новых потрясений не надо. Поэтому выберут Макрона, он хоть понятен», — пишет Алексей С.

Часть людей считает, что Макрон на своём посту принёс своему государству сплошные беды, а значит, он не может претендовать на поддержку народа Франции.

«После того, что Макрон учудил во Франции, вогнав страну в энергетический кризис из-за антироссийских санкций, французы, я думаю, будут в большинстве своём голосовать за оппозиционного кандидата, т. е. за Ле Пен. Она им, может быть, сама по себе и не нравится, но она, по крайней мере, говорит об интересах Франции, а не Украины, как это делает Макрон», — отметил Алексей С.

Нашлись и те, кто напомнил, что Франция именно при Макроне долгое время не могла продохнуть от бесконечных протестов.

«Вот меня всегда смешит, каким образом ещё умудряются набрать хоть какие-то голоса те, у кого на протяжении пяти лет жёлтые жилеты всю страну массово колбасили забастовками и столкновениями?! И после этого Макарон ещё хочет сказать, что это честные 24%?» — интересуется Nick C.

Ряд пользователей указывает на то, что Франция — несамостоятельное государство, а значит, какой бы на месте президента не сидел человек, сути дела это не меняет.

«Цирк очередной! В жизни французов ничего не поменяется. Мигрантов никто не выгонит, из НАТО тоже не выйдут. Французы будут и дальше прислуживать олигархам США и неуклонно вымирать, смотря как их города занимают люди с чуждой им культурой», — считает Рус Р.

Напомним, 10 апреля французское Министерство внутренних дел сообщило о том, что по результатам подсчёта 95% голосов, отданных на президентских выборах во Франции, первое место с 27,41% голосов занял президент Эммануэль Макрон. На втором же месте с результатом 24,03% оказалась Марин Ле Пен, с которой действующему лидеру государства придётся столкнуться во втором туре выборов 24 апреля 2022 года.