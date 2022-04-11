Заявление советника главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Рябчина о том, что Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Европейского союза в рамках более жёстких мероприятий по экономии, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Многие пользователи пришли к выводу, что больше всех при таком исходе расстроятся эти самые страны Европейского союза, которые получали хороший доход от перепродажи российского голубого топлива на Украину.

«Они больше не будут покупать у Европы российский газ? Какая печаль. Какая печаль для Европы, ведь такой покупатель ушёл», — считает Игорь К.

«Вот это поворот! А как же польские газовики, которые на украинцах наживаются, поставляя им газ реверсом? Да ещё и соседям, наверняка, откатывают долю, что тоже влияет на конечную цену. Не, так не пойдёт, Польша должна сделать ноту протеста против такого решения украинского правительства», — считает Александр Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что всё дело может заключаться в том, что Евросоюз, испытывающий большие трудности в связи с энергокризисом, просто уже не способен в полной мере обеспечивать Киев поставками газа.

«Да хорош уже заливать. Газ (ранее купленный у России подешевле) нужен самой Европе, чтобы сэкономить на фоне энергокризиса. Вот и решили ограничить поставки на Украину. А Киеву ничего не оставалось, кроме как только соглашаться и объявлять собственному населению, что мол это наше (киевских властей) решение. Не скажешь же народу, что полностью зависишь от указаний ЕС», — написал Рамиль Р.

Часть людей полагает, что обоснование, которое используют украинские чиновники, чтобы объяснить необходимость отказа от закупок газа, выглядит попросту нелепо.

«Можно вообще без газа жить! Сидишь такой голодный, мёрзнешь, но зато какая экономия!» — пишет Антон В.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти и до этого момента не особо считались со своим населением, а теперь, когда бюджет страны опустошён, людей и вовсе могут оставить без всего, что необходимо для жизни.

«Ух какие они жёсткие! Но надо ввести более ещё суровые меры. К примеру, можно резко сократить количество своего населения, чтобы меньше газа уходило на обогрев жилищ. Ах да, киевский режим примерно этим сейчас и занимается, по сути, используя гражданское население в качестве живого щита», — подметил Евгений З.

Нашлись и те, кто заподозрили намерение украинских чиновников в будущем перейти на закупки исключительно у Российской Федерации.

«Думаю, что прошаренные украинцы прикинули, что к чему и уже сейчас приняли долгосрочное решение отказаться от газа из Европы, так как покупать его будут совсем скоро только у России. Когда власть поменяется на Украине и фашизма с его режимом не будет. Нужно время. Всё наладится», — уверена Нина Д.

Напомним, 10 апреля советник главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что Киев собирается полностью отказаться от покупки газа у стран Европейского союза в рамках более жёстких мероприятий по экономии.