В азербайджанском сегменте соцсетей появилась фотография строительства моста через реку Хакари. Этот мост, как утверждается, станет частью дороги, альтернативной Лачинскому коридору. Этот коридор соединяет Армению с частью Карабаха, где временно размещены российские миротворцы. Но кто же строит эту дорогу? Пользователи социальных сетей из Азербайджана комментируют ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Автомобильная дорога, построенная в обход города Лачин, будет сдана в эксплуатацию до июня этого года». Об этом заявил на брифинге председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов. «Уже проложено 17 из 28 км дорог, построен мост через реку Хакари», — отметил он.

Автор телеграм-канала UDudaka комментирует:

Admin:«С таможенным пунктом, полагаю…»

Гюля: «Прекрасная новость!»

@il1111111:«Не факт. Но зато мы получим, наконец, полный доступ к Лачину».

Admin:«Факт. Президент говорил о зеркальности».

@NCK06: «И к коммуникациям (электричество, газ, интернет) из Армении в Ханкенди, которые проложены вдоль Лачинского коридора».

CuriousGolden Лачинский коридор

Пользователь под ником validator_x задает вопрос:

@validator_x: «А теперь зададим сами себе такой вопрос. Зачем так мучиться с альтернативной дорогой, если есть уверенность в том, что МС уйдут в 25-ом году?»

Азербайджанка с ником Lady старается объяснить, что строительство дороги пойдет только на пользу Азербайджану:

Lady: «Все что ни строится, строится для нас и для развития региона :) не забывайте, Лачинский коридор и эта альтернативная дорога временны :) и она не имеет отношения к нахождению МС на нашей территории. Почему вы связывание строительство дорог с МС? Мы строим дороги, потому что они способствуют скорейшему восстановлению освобожденных территорий».

@validator_x: «Эта дорога строится по одной-единственной причине — для того чтобы идти в обход населенных пунктов, которые по договоренности должны быть у нас (Лачин, пару сел рядом, Шуша). Вот и все. Других причин нет. Иными словами, это означает, что контроль нагорной части (Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд) на неопределенное время остается за сепарами и МС. Будь иначе, никто в это не вкладывался бы. Это простая логика. Выводы обидные и неприятные. Но мы же взрослые люди, надо смотреть правде в глаза».

Mapeh Территория Нагорно-карабахского конфликта

Подписчики телеграм-канала «Карабах Сегодня» комментируют новость:

Alekber Alekberov: «Территория наша, земля наша, и строит эту дорогу Азербайджан. Стройку начали после соглашения по Зангезурскому коридору. Там при выезде будет наш пост. Будет таможенный и паспортный контроль. Ближе к завершению мы все об этом узнаем».

@Eldar77: «Я, конечно, тоже верю, что все будет хорошо, но не думаю, что так скоро».

Комментарии от пользователей в авторском телеграм-канале Ната Османлы:

Elshan Dadashov: «Путь цивилизованного интегрирования предлагаем опять-таки мы, а соответственно, путь сепаратизма выбирают они. Ну, грубо говоря, пусть ещё лет сто просидят в своей норе».

@ivaanns: «От всего этого страдают только мирные жители. Которые просто хотят жить, а всё это игры политиков».

Murad Aghasiyev @maghassi: «По заявлению Азербайджан гарантирует безопасность только Лачинского корридора. Если этот термин будет исключен, то разговоров более о корридорах на нашей территории не будет иметь место быть».

Многие азербайджанцы под новостным видеороликом YouTube-канала «Новость дня. Азербайджана и Армении. КАРАБАХ» задаются вопросом о действительной необходимости этой дороги:

Светлана Ибрагимова: «Зачем Азербайджану строить дорогу из Армении в Карабах? С какой стати?»

Nəbi Yusifli: «Потому что нам эта дорога как вода и хлеб нужна! До 2030 года в обязательном порядке Ираван вернется к своему хозяину».

Джаваншир Алиев: «Какая в этом необходимость, потратить огромные средства? Освободить Карабах от армян, закрыть вопрос, если армяне не хотят жить под юрисдикцией Азербайджана!»

Postoronniy Grajdanin: «Все эти дороги, как шрамы на лице красивой женщины. Скоро весь Карабах будет терять всю свою природную красоту. До оккупации существующие дороги весьма удовлетворительно отвечали транспортным нуждам региона. Вместо того, чтобы добиться открытия давно существующей дороги Агдам — Шуша, начали строить новую дорогу. Посмотрите, к чему превратила эта т.н. зафер йолу, были вырублены вековые деревья, уничтожены леса, уникальная флора и фауна Карабаха. Теперь то же самое происходит с новой дорогой. Очень ли нужна новая дорога для армян за счет уничтожения природы?»

По мнению Илькяра Йехьяева, строительство этой дороги принесет положительные результаты.