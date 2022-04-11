Заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что ему, возможно, в третий раз придётся баллотироваться в президенты США, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

"Как предсказывал Жириновский (пусть земля ему будет пухом): «Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет», — написал Роман С.

«Видимо, Трамп не учёл предсказание Жириновского о том, что никакой Америки к 2024 году не будет?» — задаётся вопросом Марат В.

Многие пользователи пришли к выводу, что какого бы президента не выбрали себе Соединённые Штаты, всё равно этот политик будет настроен агрессивно по отношению к России и всему русскому.

«Да без разницы, кто там будет президентом, действия американской стороны особо не изменятся. Враги они и есть враги», — пишет Татьяна Т.

«Санкции свои они не снимут. Как и Украину оружием пичкать не престанут. Короче от перестановки мест слагаемых сумма не меняется», — поделился своим мнением Вячеслав О.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на ожесточённые столкновения между Трампом и Байденом, тем не менее, позиции этих политиков не так уж и далеки друг от друга.

«Трамп недалеко ушёл от Байдена. Если его изберут, то как бы потом нашему правительству ещё больше сил тратить на сопротивление американской агрессии», — предупреждает Гузель Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

«А нам-то, по сути, какая разница, какого цвета у них президент? Там это всего лишь кукла для выступлений. Но с мистером Альцгеймером нынешним они явно погорячились», — подметил Сергей П.

Часть людей удивляется тому факту, что выборная система в США зашла в тупик и новые президентские выборы теперь несут избирателям только старых кандидатов, психическое состояние которых вызывает большие вопросы.

«Опять Трамп? У них там что, президентов больше нет на выбор? А ещё нас в России упрекают, что мы одного президента избираем. У нас-то он хотя бы в здравой памяти пребывает и порядок в стране какой-никакой блюдёт. Всё, что касается Америки — хоть стой, хоть падай», — написала Мария В.

«У них там только пара-тройка людей могут быть президентами. Больше ни одного весомого претендента нет. Да и эти трое с большим приветом», — подметила Маргарита Б.

Ряд пользователей указывает на то, что политическая верхушка в США давно уже перешла барьер адекватности и теперь транслирует своё сумасшествие в мир.

«Да они все больные там во власти каким-то психологическим недугом. Посмотрите мимику, жесты, то, как они говорят. Они реально больные люди, у которых сорвало крышу от идеи исключительности», — считает Йода Й.

Нашлись и те, кто считают, что лучшим исходом для мира после президентских выборов в США станет окончательный раскол государства и падение его с пьедестала гегемона.

«Как по мне, так лучше загрызли бы вы там друг друга, и мир бы вздохнул полной грудью», — поделилась своим мнением Светлана Н.

Напомним, 10 апреля бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил во время выступления перед своими сторонниками на митинге в Северной Каролине о том, что ему, возможно, в третий раз придётся баллотироваться в президенты США, но официального заявления об участии в выборах 2024 года политик не сделал.