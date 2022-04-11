Заявление главы немецкого министерства внутренних дел Нэнси Фезер о том, что в Германии злоумышленники нападают на российские магазины и заведения, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Брейгель. Нападение разбойников (фрагмент)

"Скоро звёзды начнут заставлять пришивать на одежду и сжигать русские книги. Проходили это уже», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что от некогда безопасной и спокойной Европы не осталось и следа, особенно после того, как туда ринулись сотни тысяч украинских беженцев.

«Цэ Европа же! Прогрессивное общество, толерантность и всё прочее. Теперь приехали ещё европейцы с более европейскими ценностями. Сейчас они расскажут, кто достоин жить, а кому следует в концлагерь отправиться», — написал Егор Я.

Olaf Kosinsky Нэнси Фезер

Некоторые комментаторы отмечают, что ситуация в современной Германии всё больше начинает напоминать гонения на евреев, происходившие в стране после прихода к власти фашистов.

«Что-то это мне напоминает. Не тридцатые ли годы в Германии? Похоже, что немцы просто 1945 год забыли», — подозревает Юрий П.

«Офигеть! На русских и на русские магазины нападают в Германии, а виновато при этом якобы российское правительство. Ну кто ещё сомневается, что Германия вновь возвращается в фашизм?!» — задаётся вопросом Мария М.

Часть людей считает, что нет никакого другого убедительного объяснения нападок на всё русское в Германии, кроме того, что всё это делается исключительно из-за ненависти к России и к российскому народу.

«А при чём здесь обычные русские люди или российские товары, объекты?! Разве русские в Германии какое-то отношение имеют к спецоперации России? И чем лучше те же самые европейцы, которые осуществляют нападки на русских, на всё русское?» — интересуется Яна Б.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные отдельные нападения — это лишь начало и вскоре ФРГ захлестнут акты насилия в отношении русских и русскоязычных граждан.

«В Германию сбежало из Украины всякое отребье. Придётся теперь русским в Германии иметь дело с гонениями, как это было с евреями. За что боролись, на то и напоролись! Хотели сладкой европейской жизни вдали от России? Получайте. Мы вас предупреждали», — подметил Иван С.

«Немцы просто еще не до конца поняли, каких змеюк в лице украинских беженцев они пригрели у себя на груди!» — считает Абрам М.

«Скоро до сонных бюргеров начнёт доходить, что вся их комфортная жизнь накрылась медным тазом из-за стада диких бандеровцев с замашками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — поделился своим мнением Александр И.

Нашлись и те, кто отмечают, что немецкая элита, судя по всему, чтит традиции своих нацистских предков.

«А чего ещё ждать от внуков фашистов? К примеру, от Шольца, у которого дед был нацистом!» — отметил Андрей М.

«А чего удивляться, если к власти пришёл наследник фашиста? Колесо истории начало движение. Мы вернулись туда, откуда начинали», — считает Ирина Ш.

Напомним, 9 апреля глава немецкого министерства внутренних дел Нэнси Фезер заявила изданию Welt am Sonntag о том, что в Германии злоумышленники нападают на российские магазины и заведения. Фезер призвала также не соотносить действия российского правительства с теми гражданами Германии, которые имеют русские корни.