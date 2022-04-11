Американский президент Джо Байден во внешней политике опирается на преданный и предельно лояльный блок стран Запада. Его планы по конфронтации с Россией, усилению эскалации украинского кризиса и объявлению странами Евросоюза невыгодных антироссийских санкций успешно реализуются, пока не встречая серьёзных препятствий. Однако внутри США ситуация не так безоблачна.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Главным критиком Байдена стал его соперник на президентских выборах, экс-президент США Дональд Трамп. Он обвиняет своего политического оппонента в бесконтрольном росте инфляции. Трамп заявляет, что американский средний класс «раздавлен» высокими ценами на топливо и продовольствие, разрушаются цепочки поставок и международные экономические связи.

«Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?» — недоумевает Трамп.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обеспокоен внутренней проблемой — ситуацией с мигрантами. По его мнению, в Белом доме не занимаются проблемой. В Техасе отправляют автобусы к границе, чтобы перевезти на них нелегальных мигрантов дальше — прямо в Вашингтон. Представитель Белого дома Джен Псаки назвала эту меру рекламным ходом, но прокурор не согласился.

(сс) The White House Джен Псаки

«Я бы хотел, чтобы это был просто рекламный ход. Она не понимает реальности или не заботится о реальности того, что происходит на границе Техаса, и в конечном счете за то, что происходит со всеми нашими штатами, потому что на самом деле каждый штат сейчас является пограничным государством, и на него влияет то, что происходит вдоль границы потому что резко увеличилось количество передозировок наркотиками, распространился COVID, были всевозможные проблемы с преступностью. Это реальная проблема, а не рекламный ход губернатора», — сказал Пакстон.

Бывший член Палаты представителей, экс-федеральный прокурор Трей Гауди заявил, что Джо Байден будет вынужден заняться миграционным кризисом, который он же сам и спровоцировал. Он напомнил, что Байден и вице-президент Камилла Харрис призывали людей ехать в США, — они и едут. С начала срока президентства Байдена прибыло уже 2,5 млн нелегалов. Гауди отмечает, что американцы же задаются вопросом: почему многим людям, которые вполне соблюдают американские законы, отказывают во въезде, но к нелегалам отношение куда более лояльное.

Gage Skidmore Камала Харрис

Президентство Байдена оживило проблему миграции, на волне которой Трамп когда-то пришёл к власти и которая за время его президентства немного поутихла. Однако к старым проблемам добавились и новые — экономические. И если для США поставки топлива из России не так чувствительны, как для стран Евросоюза, то рост инфляции и подорожание энергоресурсов на международных рынках больно бьёт по американским потребителям.