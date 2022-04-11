В истории Испании названия городов и регионов менялись давно и меняются по сей день. Это связано как с административно-географическими реалиями (например, недавнее решение о слиянии муниципалитетов Дон-Бенито и Вильянуэва-де-ла-Серена), так и империями, которые в разные эпохи владели землями современной Испании.

ИА REGNUM Испания

Административное деление Королевства Испания на провинции началось в 1833 году, когда тогдашний государственный секретарь по вопросам развития Хавьер де Бургос создал способ разделения карты Испании на 49 территорий. Ключевой целью такого разделения было усиление централизации государства с целью упорядочения бюрократии в таких областях, как политика, судебная система и аристократия.

Территориальное деление Испании в общих концепциях и топонимических особенностях сохранило свой изначальный вид и названия, однако и здесь не обошлось без курьёзов. Испанское издание La Razón сделало краткий топонимический обзор испанских провинций и установило, почему в ряде названий фигурируют крепости и башни и на какие названия повлияли римляне и арабы.

Альбасете (Аль-Басит): переводится как «равнина», что явно намекает на место расположения муниципалитета. Приставка «аль» намекает на арабский период правления: именно арабы дали название провинции.

Аликанте (Аль-Лакант): регион обязан своим названием развившемуся топониму арабского происхождения, который взял за основу название иберо-римского поселения под названием Луцентум.

Альмерия (Аль-марият Байяна): провинция названа в честь сторожевой башни, которая в арабские времена охраняла приморский район Байяна. Это сооружение было названо Аль-марият Байяна, и вокруг него вырос город.

ANE Крепость Альмерия

Алава (Алаба): Согласно некоторым исследованиям, как испанская, так и баскская формы имеют корни в имени Алаба кельто-иберского происхождения. Тем не менее значение этого имени не совсем ясно, так как оно может быть связано с географическими понятиями, такими как равнина, река или гора.

Астурия (Астура): территория обязана своим названием кельтскому термину storu, что переводится как «река». Таким образом, название могло возникнуть от реки Эсла, которая также была известна как Астура и на берегах которой жил народ в период до Римской империи.

Авила (Авела): существуют документы о существовании надписей, упоминающих город под названием Авила или Авела, хотя корни этого названия точно не известны.

Бадахос (Муассасса Батальяус): нынешнее название происходит от древнего средневекового имени Mu’assassat Batalyaws, которое, согласно исследованиям, является арабской адаптацией имени, происхождение которого не похоже на мусульманское.

Барселона (Барсино): название каталонской столицы не имеет доказанного происхождения, хотя римская колония в этом районе называлась Барсино. Две выдвинутые гипотезы говорят о карфагенском роде Барка или о мифологической истории про Геракла и потерю одного из его девяти кораблей под названием «Барса Нона».

Kaboldy «Испанская деревня». Барселона

Бискайя (Бискайо, бискар): происхождение названия района основано на теории из баскского языка, согласно которой оно происходит от «бискайо» или «бискар», значение которого, по-видимому, относится к «возвышенному месту».

Бургос (Бург): хотя «-бург» встречается в различных европейских географических названиях других городов, таких как Люксембург, Страсбург, Гамбург или Вольфсбург, это значение не ясно специалистам. Формы burg («замок») и berg («гора») кажутся наиболее устоявшимися, хотя есть документы, подтверждающие, что burgos могло означать небольшие деревни с разбросанными домами.

Касерес (Норба Касариано): название города может иметь римские корни, как развитие топонима Norba Caesarinao из лагеря Castra Caecilia после прихода империи.

Кадис (Гадир): название столицы и региона происходит от названия «Гадир», которое он получил, когда был основан финикийцами. Оно означает «замок» или «крепость», хотя римляне переименовали его в Гадес после своего появления в этом районе.

Кантабрия (Кант): без единого подтверждения исследователей, наиболее распространенная теория заключается в том, что оно означает «люди, живущие в скалах», поскольку включает кельтский корень cant-, перевод которого, по-видимому, означает «скала».

Кастельон (Кастальяс): город Кастельон-де-ла-Плана получил свое название от древнего иберийского города Кастальяс, что наделило названием и нынешний город, и регион.

Сеута (Септем Фратес): автономный город обязан своим названием семи горам региона, из-за чего римляне окрестили его Septem Frates, то есть «семь братьев». После этого первое слово этого топонима превратилось у арабов в Себта, более похожее на нынешнее название.

Mario Sánchez Bueno Бастион Ла-Кораса-Альта на берегу пляжа Плайя-дель-Чоррильо. Сеута

Сьюдад Реаль (Посо-Секо-де-Дон-Хиль): Первоначально город назывался Посо-Секо-де-Дон-Хиль, но в 1255 году Альфонсо X переименовал его в Вилья-Реаль. Два века спустя, в 1421 году, король Кастилии Иоанн II изменил его статус с «виллы» на «город», после того как он откликнулся сотнями солдат на призыв о помощи со стороны монарха.

Кордова (Кордуба): город был основан под названием Кордуба римским патрицием и генералом Клавдием Марцеллом после нескольких десятилетий сосуществования римлян и турдетан. Город был очень важен для римлян, как и для арабов, которые пришли сюда позже.

Ла-Корунья (Бригантиум): название города возникло в 1208 году вместо названия Фаро, которое, в свою очередь, уже заменило старое Бригантиум. Благодаря административному акту короля Альфонса IX в 1208 году было зарегистрировано латинское название Crunia.

Куэнка (Аль-Мадина Кунка): название города происходит от названия Аль-Мадина Кунка, данного арабами замку, основанному примерно в IX веке. Кроме того, название этой крепости происходит от латинского слова concha — намек на глубокую горную долину, в которой расположена столица региона.

Жирона (Герунда): римляне основали город Герунда в I веке до н. э., в разгар Серторианской войны, как форпост, который таким образом лучше контролировался. Конкретное значение названия Герунда не известно.

Гранада (Гар-анат): топонимические корни столицы и региона находятся в зиридском городе Медина Гарната. Хотя значение до сих пор четко не определено, его разделяют между арабским гар-анат («холм паломников») и латинским granatum («гранатовое дерево»).

Гвадалахара (Мадинат аль-Фарай): хотя в арабский период город уже назывался Мадинат аль-Фарай, свое название он получил от Вад аль-Хаяра, название которого происходит от реки Энарес, переводимой как «река камней» из-за ее слабого течения.

Thelmadatter Улица в историческом центре. Гвадалахара

Гипускоа (Ипускуа): существуют документы 1025 года, в которых Ипускуа — это название, данное самой маленькой провинции Испании.

Уэльва (Вельба): после прихода арабов городу было дано название Вельба — от финикийского выражения Onos Baal («сила Ваала» — ассирийского бога, которому поклонялись на территории, которая сегодня является южным регионом Испании).

Уэска (Больскан): первое упоминание названия города происходит от термина «Больскан», отчеканенного на нескольких иберийских монетах, найденных в этом районе. Это название превратилось в римское Оска, арабское Васка, снова Оска после реконкисты и арагонское название Уэска. Ссылки на значение слова «Больскан» отсутствуют.

Балеарские острова (Ба Ле Яро): острова обязаны своим названием пуническому выражению «Ba' lé yaroh», что переводится как «мастера метания камней», намекая на древнюю армию пращников островов, которая имела хорошую репутацию в борьбе с греками.

Хаен (Гайена): этот город и регион на юге Испании имеет две основные гипотезы относительно происхождения названия. Они происходят от латинского слова Gaiena («деревня Гая»), которое могло развиться в арабское Yaiyan или древнееврейское слово Dayan («судья»), которое могло преобразоваться в Yayyan.

Леон (Легио): название происходит от слова legio — «легион» в связи с римским легионом, связанным с этим городом.

Льейда (Илирта): этот каталонский город и провинция ведет свое происхождение от иберийского Iltirta, римского Ilerda, мусульманского Larida и средневекового Leyda, которые очень похожи друг на друга.

MaGrc Вид на Старый собор. Льейда

Луго (Лукус Августи): происхождение северного города и провинции — римский лагерь Lucus Augusti, что можно перевести как «священный лес Августа» — именно так считают специалисты.

Мадрид (Магрит): столица Испании ведет свое происхождение от арабского слова Magrit, которое спустя годы превратилось в Magerit на древнем кастильском языке. Его значение, согласно основным гипотезам, заключается в том, что Магрит связан с термином magra («русло реки»).

Малага (Малака): в VIII веке финикийцы основали город, дав местности название Малака (Malaka), которое позже превратилось в римское Малака (Malaca) и арабское Малика.

Мелилья (Млилиат): для финикийцев этот автономный город назывался Русадир, хотя арабы решили начать называть его Млилиат, что более похоже на нынешнее название.

Мурсия (Мурса): Среди основных гипотез о происхождении названия столицы — арабское слово mursah («крепость») и латинское слово myrtia в значении «место, полное миртов».

Наварра (Набарра): считается, что название автономного сообщества Наварра происходит от Набарра, формы средневекового баскского языка, означающей «большая равнина у гор».

Оренсе (Ауриенсе): происхождение этой провинции можно найти в римском Auriense («город золота») в связи с большой концентрацией золота, которое много веков назад несла река Миньо.

Паленсия (Паллантия): этот город был основан народом ваккеев под названием Паллантия, что переводится как «поля реки», хотя также предполагается, что это может означать «высокий холм» из-за географического положения.

Alejandro Polanco Паленсия

Лас-Пальмас: название провинции полностью связано с названием ее столицы, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Благодаря пальмовой роще, расположенной в этом районе, и город, и область имеют этот топоним.

Понтеведра (Понтем ветерам): чтобы найти происхождение названия, мы должны обратиться к латинскому термину pontem veteram, переведенному как «старый мост», который и дал топоним региону и городу.

Ла-Риоха (Эрриоджа): недостаток документальных источников подбрасывает масла в огонь споров в отношении названия этого автономного сообщества и провинции. Одним из возможных вариантов происхождения является связь с рекой Оха, от которой и произошло название.

Саламанка (Саламантика): хотя точное значение первоначального названия столицы неизвестно, в кельто-иберский период в IV веке до н. э. она была идентифицирована как Саламантика.

Санта-Крус-де-Тенерифе (Тенерифе): в отличие от Лас-Пальмаса, эта провинция обязана своим названием двум частям, которые, похоже, напрямую связаны с вулканом Тейде. Наиболее распространено мнение, что оно означает «белая гора»: tener — «гора» и ife — «белый».

Сеговия (Сегос): существует очень мало источников относительно значения названия города, который, как известно, возник в кельто-иберские времена. Наиболее распространенная теория гласит, что его название имеет корнем кельтское слово seghos (наиболее близкое значение — «победа»).

Lobillo Полукруглая площадь Испании. Севилья

Севилья (Спал): самый важный город на юге Испании обязан своим названием Спалу — тартесскому слову, означающему «плоская земля». В римские времена он превратился в Испалис, а при арабах был обновлен до Ишбилии — наиболее близкого к современному названию.

Сория (Дория): хотя нет единого мнения о возможном происхождении названия города, основная выдвинутая гипотеза заключается в том, что топоним происходит от Дории — названия замка, принадлежавшего греческому капитану по имени Дорико.

Таррагона (Таррако): когда легионы римского полководца Сципиона основали Таррако в 218 году до н. э. на месте древнего иберийского города Циссис, считается, что именно они дали ему это название, хотя единодушной версии по этому поводу у специалистов нет.

Теруэль (Турболета): согласно исследованиям, название как города, так и провинции Арагон может происходить от иберийской области в районе под названием Турболета. Оно могло развиться из арабского Тирвал. Согласно другой гипотезе, название происходит от слияния двух арагонских слов: tor — «бык» и uel — «звезда», оба из которых изображены на гербе города.

Толедо (Толетум): Происходит от названия, данного римлянами — Толетум, на арабском языке он стал называться Тулаитула, что превратилось в топоним, который он сохраняет сегодня.

Валенсия (Валентия): определяется как «доблесть земли эдетанов», это было первое название, данное римлянами городу, чтобы подчеркнуть военные достоинства своих легионов. Арабы решили не менять название Балансия, хотя название города было изменено на Мадинат аль-Тураб, известный как «город пыли».

Вальядолид (Балад аль-Валид): среди основных теорий о названии местности фигурирует следующая. Вальядолид мог происходить от арабского Балад аль-Валид, что-то вроде Puebla de Walid (Деревня Валида).

Lugarzen Военная академия на площади Сорилья. Вальядолид

Самора (Семуре): до сих пор существуют сомнения относительно первого современного названия региона, хотя известно, что в вестготский период город назывался Семуре. Наиболее правдоподобная гипотеза заключается в том, что он связан с африканским городом Земмора или французским Семюром.

Сарагоса (Медина Альбайда Саракоста): название этого города восходит к иберийскому поселению под названием Сальдуи, хотя римляне изменили его на Цезарь Аугуста в честь императора Цезаря Августа. Несмотря на это, название превратилось в Medina Albaida Sarakosta, что переводится как «белый город Саракоста», из-за большого количества гипса, присутствующего в его зданиях.