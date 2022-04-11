Турция привержена соблюдению конвенции Монтре и не пустит в Черное море военно-морские силы НАТО под предлогом борьбы с минной опасностью. Об этом 10 апреля заявил министр обороны страны Хулуси Акар, пишет Turkiye.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Может ли быть так, что эти мины установлены в рамках плана по проникновению тральщиков НАТО в Черное море? Чтобы надавить на нас», — передает его слова ИА Красная Весна.

Министр обороны Турции также добавил, что его страна «не пустит боевые корабли» НАТО в Черное море.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Многие участники обсуждения указали на то, что Турция может и поменять свое мнение и турецким властям верить не стоит.

«Турция не пустит военные корабли НАТО в Черное море, заявил министр обороны этой страны Хулуси Акар… Турция начинает подозревать, что пожар у соседей может в итоге иметь такие последствия, что и у них загорится всё хозяйство. А Европа, к сожалению, пока этого не понимает…» — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

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«Хозяйство не просто может загореться, а сгореть дотла…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Турки в этом плане молодцы», — похвалил власти Турции один из участников обсуждения.

«Та… они быстренько переобуются. Никому нельзя доверять», — в свою очередь добавила Таня.

«И вашим и нашим. Руссо туристо тоже имеет вес», — написал Wild Rose.

«Они всегда такими были, в принципе… Но схватывают на лету… Жаль, Европа продалась с потрохами, конечно, но ничего — рано или поздно дойдёт до всех, что реальные враги за океаном и в стране, вышедшей из ЕС (речь о Великобритании. — М. Р.)», — ответил ему (Wild Rose) Вячеслав.

«Турки очень хитрые ребята», — отметила Галина Т.

«Эрдоган — хитрый лис. Он запросит цену от (у. — М. Р.) них и [у] нас», — добавил S.

«И вашим и нашим. Ждут, когда определится сильная сторона, чтоб перебежать к ней», — пишет Роман.

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«Эрдоган торгуется», — отметил Kurkuma.

«О, и от Турции может быть польза. Как-то необычно себя ведут…» — прокомментировал новость Андрей Викторович.

«Сколько пар обуви они уже сменили…» — отреагировала Анна Ц.

«Хоть у кого-то мозги есть», — считает 37 575.

«Турки не союзники. Они с тем, кто сильнее. Сегодня им выгодно НАТО ответить так в отместку за переворот, который наши же и предотвратили, предупредив Эрдогана. Но сегодня турок клянётся в дружбе, а завтра предаст в самый сложный момент», — отметила Elena.

«Хочется верить, что так поступят…» — подытожила Натали.