Фотографии журналистов западных СМИ упавшей на Краматорск ракеты тактического комплекса «Точка-У», на которых запечатлен ее серийный номер, доказывают, что она принадлежит украинским боевикам. Об этом 10 апреля сообщает донецкий телеканал «Юнион».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и политика Дмитрия Васильца.

«Вот фото с номерами ракет «Точка У», две из которых точно запущены ВСУ, по третьей выводы делайте сами. Ш91 565, 2 февраля 2015 г., удар по Алчевску, ЛНР. Ш91 566, 13 февраля 2015 г., удар по Логвиново, ДНР. Ш91 579, 8 апреля 2022 г., удар по вокзалу Краматорска… В чем смысл массово убивать русскоязычных украинцев в Краматорске?» — задался вопросом украинский журналист и политик Дмитрий Василец, опубликовав в своем телеграм-канале также соответствующие фото.

«План и приказ для актера пришел с оркестровой ямы, где музыку заказывают аристократы», — отреагировал Ruslan.

«Ну понятно, что провокация. Просто расслабились и уже не шифруются, мол, и так поверят», — добавила Алена Н.

Штаб территориальной обороны ДНР Украинская ракета ТРК Точка-У. Краматорск. 2022

«Чтобы меньше людей было за РФ после освобождения Украины!» — пишет RoSSI Ya.

«Сорвать эвакуацию, обеспечить живой щит, создать благоприятный информационный фон для поставок оружия и новых санкций», — также ответил на вопрос украинского журналиста KhSergey.

«Чтобы обвинить российскую сторону. Это же так очевидно, что они и сделали», — прокомментировала Натали.

«Потому, что они считают русскоязычных (русских в том числе)… на востоке страны (Украины. — О. П.) своими врагами. Всё просто», — написал Hard.

«За все ответят, и Зеленский — в первую очередь», — отреагировала Татьяна.

«Смысл в том, чтобы предотвратить массовую эвакуацию гражданского населения. ЖД вокзал — основной канал эвакуации. Я надеюсь, зачем украинцам нужно гражданское население в городах, объяснять не нужно», — пишет Vlad B., вероятно указывая на то, как украинские нацисты прикрывались мирным населением в Мариуполе.

«Ну, учитывая, как быстро Байден выступил с обвинениями и как быстро они оформили дополнительную военную помощь, наверно, для этого и делают…» — отметила Irina.

«Возможно, кому-то очень необходимо остановить массовые эвакуации из городов, где предстоит наступление РФ?» — задумался Александр.

«Они делают это лишь с одной целью, — обвиняя РФ, сделать подобающую картинку для западных обывателей. Чтобы беженцев в… [Европе] больше жалели, чтобы… [Европа] оружие давала и бабки (деньги. — О. П.)», — отметил Александр П.

«Когда на фронте не победить, остаётся только демонизировать армию РФ — и тем самым выклянчить больше оружия и санкций для России», — добавила Evgenya S.

«Ну как зачем? Тяжелое оружие выпросить, деньги, санкции и так далее», — комментирует Esco.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Борис Джонсон

«Они этих людей своими не считают, ибо понимают, что эти города отойдут к ДНР… И для иностранцев картинки, и эвакуация сорвана. Город с мирными штурмовать сложнее, чем пустой. Если, конечно, на мирных людей не плевать. А донецким не плевать, это их будущие граждане», — отметил Василий А.

«А зачем убивали русскоязычных на Донбассе 8 лет? Краматорск — та же история…» — подчеркнула Алена.

«Массовое убийство людей в Краматорске — смесь украинской подлости с украинским идиотизмом. Эти мрази пустили к хвостовой части краматорской «Точки-У» западных журналистов. И те зафиксировали серийный номер ракеты. До этого донбасские республики обстреливались украинскими «Точками-У» с серийными номерами Ш91 565, Ш91 566 и т.д., т. е. это та же серия, что и в Краматорске. Дистанция между ракетами — 13 единиц в одной серии. Интересно, хваленый Гаагский трибунал осудит Зеленского и всех организаторов массового убийства людей в Краматорске???» — задался вопросом в своем телеграм-канале аналитик, публицист и блогер Андрей Ваджра.

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