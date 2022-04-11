ЕС жаждет расправы над Россией. Соцсети: «До последнего украинца?»
Соцсети 11 апреля продолжают обсуждать информацию о том, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём и расширять военную помощь.
По словам Борреля, противостояние Украины и России должно «быть выиграно на поле боя». Также он наполнил о дополнительных 500 млн евро, которые ЕС выделил на поставки оружия киевскому режиму, и пообещал в скором времени ввести новые санкции против РФ.
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«Ну, надеюсь, наше руководство это читает», — комментирует Евгений — подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
«До последнего украинца?» — спрашивает Diplodok.
«Всё нутро у них вылезло наружу», — охарактеризовал «дипломатию» ЕС ещё один пользователь.
«Боррель, как всегда, в своём репертуаре», — отмечает Евген С.
«Они перестали прятаться даже, какие ***», — пишет Rork.
«По факту против нас опять вся Европа», — убеждён Эмиль Н.
«Борьба до последнего украинца со стороны ЕС началась», — рассуждает Денис Г.
«Они нам объявляют войну? Это официальное объявление войны», — считает Crew.
«Глава «евронатовского» отдела по решению проблем», — иронизирует Владимир.
«Реально хотят до последнего украинца воевать, европейцы с точки зрения цинизма переплюнули сами себя», — пишет Андрей.
«Обалдеть, заявление от главы дипломатии… Маски сброшены…» — удивлён Сергей.
«Говорят и даже не прикрываются», — заметил Арсений И.
«Украина это заявление «съест», думая, что о них заботятся», — подчеркнул Иван И.
«Другого и не ожидалось. Они хотят ослаблять Россию. Главная их задача. А не людей сохранить», — убеждён Михаил Д.
«Великий дипломат», — иронизирует Старк.