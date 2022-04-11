США и их союзники не могут напрямую бросить вызов России, начавшей специальную военную операцию по денацификации на Украине, в связи с чем Запад должен действовать иным образом, сея хаос на прилегающих к Российской Федерации территориях, как и в самой стране, пишет бывший старший оперативный сотрудник секретной службы ЦРУ Дуглас Лондон в статье, вышедшей 11 апреля в Foreign Affairs.

Винченцо Камуччини. Предательство Брута. 1804(фрагмент)

На заднем дворе России есть несколько мест, которые могут доставить ее руководству серьезные неприятности, если там начнутся гражданские беспорядки: например, Белоруссия, где недавно уже были массовые протестные акции, Чечня, в которой российские войска и спецслужбы на протяжении многих лет борются с «сепаратистами» и в которой Запад мог бы мобилизовать оппозицию и даже спровоцировать восстание, и, наконец, Казахстан, куда в начале года для наведения порядка уже отправлялись российские войска.

США и их союзники могли бы совмещать открытую политическую поддержку сил, которые стремятся снять с себя «цепи авторитарного правления», с секретными операциями ЦРУ. Для начала, отмечает Лондон, Вашингтон мог бы организовать скрытые кампании оказания влияния с тем, чтобы вызывать волну недовольства внутри страны. Добиться этого можно с помощью «коротковолнового вещания, печатных изданий или путем распространения контрафактных DVD-дисков и USB-накопителей через установленные внутренние подпольные сети».

Whitehouse.gov ЦРУ

Для распространения этих материалов разведывательное сообщество США будет финансировать сети и обучать их безопасным коммуникациям, сбору разведданных и организации. Со временем такая поддержка будет включать в себя обучение тому, как проводить демонстрации и, в случае необходимости, как «проводить насильственные акты восстания и мятежа с обучением военной организации и тактике и предоставлением смертоносной помощи».

"У Соединенных Штатов есть опыт, к худу ли, к добру ли, разжигания беспорядков, которые привели к свержению режимов в Чили и Иране, всколыхнули антикоммунистические силы в Восточной Европе во время Холодной войны и способствовали военизированным мятежам против Советского Союза в Афганистане и сандинистов в Никарагуа в 1980-е годы», — подчеркнул Лондон.

«Эта деятельность послужит планом, который можно адаптировать для этих трех бывших советских республик. В конечном счете, цель не должна состоять в том, чтобы подтолкнуть их к революции или ожидать, что за ними последуют прозападные либеральные демократии, а просто в том, чтобы предпринять шаги, чтобы сыграть на опасениях Путина потерять контроль над этой важнейшей сферой влияния», — добавил он.

Безусловно, США не всегда сопутствовал успех в проведении таких секретных операций, например, на Кубе, в Ливии, Мозамбике и, совсем недавно, в Сирии. Однако, возможно, что эти авантюры были обречены с самого начала из-за отсутствия четких целей и поддержки внутри страны. На Украине стратегия США, напротив, очень последовательна и пользуется поддержкой американских граждан.

США должны действовать внутри России. Экономических санкций, с которыми сейчас столкнулась Россия, скорее всего, будет недостаточно, чтобы заставить Кремль пойти на уступки на Украине. Если Вашингтон действительно хочет надавить на российского лидера, он должен вбить клин между ним и его жизненно важными сторонниками и доверенными лицами — особенно силовиками, бывшим КГБ и военными. Хотя большая часть российской элиты, продолжает Лондон, публично поддержала операцию, есть те, кто очень много от нее потеряет, поэтому они могут оказаться восприимчивыми к «спасательному плоту», который им предоставит Вашингтон, а также к осторожным контактам по закулисным каналам. К ним Лондон, в частности, относит Игоря Сечина и Николая Токарева.

«Общение с этими и другими известными доверенными лицами и помощниками Путина может быть полезным по-разному. Благодаря осторожным и, в идеале, тайным контактам у них будет прикрытие, чтобы играть в посредников, если они решат рассказать Путину, и предложить себя ему и Западу в качестве безопасного канала, по которому можно договориться об условиях, выходящих за рамки публичного обозрения», — отметил бывший сотрудник ЦРУ.

В более же «конспирологическом» плане, продолжил он, такое взаимодействие могло бы послужить спасательной шлюпкой, на которой они могли бы спасти себя, предоставляя Соединенным Штатам разведданные, оказывая влияние на Путина, вступая в заговор с целью его смещения.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

Более верным достижением, несмотря на заведомо низкие шансы на то, что они действительно могут сотрудничать, является беспроигрышный характер таких подходов. В случае разоблачения связь США с его ближайшим окружением способствует очевидной паранойе Путина и усиливает внутреннее давление, которое может заставить его свернуть с пути в интересах собственного выживания.

Даже если с ними и невозможно будет наладить нужное Вашингтону сотрудничество, все равно у такого подхода одни плюсы: если эти контакты США с внутренним кругом российского президента раскроются, такое развитие событий поспособствует паранойе и внутренним противоречиям, благодаря которым руководство России может оказаться более готовым идти на деэскалацию.

Эскалация — это всегда риск, но и слишком консервативные действия — тоже риск. Зажигание спички в Белоруссии, Чечне и Казахстане, не говоря уже о самой России, может привести к пожару. Последствиями такого «пожара» могут стать еще большие человеческие страдания, дестабилизация международной экономики или, что еще хуже, к автократическим правительствам. Они также могут привести Россию и Запад к прямому вооруженному конфликту. Но давняя политическая нестабильность во всех трех бывших республиках предполагает, что глубинная напряженность в конечном счете вспыхнет независимо от вмешательства Соединенных Штатов.