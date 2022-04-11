Санкции против экспорта российского газа приведут к увеличению числа безработных на 570 тыс. человек, банкротству тысяч компаний и снижению ВВП на 75 млрд евро. Но всё это ожидает не Россию, а Италию, пишет итальянское издание Libero со ссылкой на отчёт правительства республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

По мнению экспертов, в результате страна может впасть в рецессию, так и не сумев нанести серьёзный ущерб России и не поспособствовав прекращению конфликта на Украине. Проблема в том, что итальянская экономика и без санкций выглядела не лучшим образом из-за роста цен на сырьё и последствий пандемии. Попытка же «поставить на колени» экономику Москвы лишь усугубит ситуацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В связи с этим газета на главной странице задаётся вопросом «Как сделать Путину плохо, не навредив Италии», а власти страны тем временем активно готовят население к резкому ухудшению уровня жизни. В частности, премьер-министр республики Марио Драги предложил итальянцам сделать выбор между работающими кондиционерами летом и миром в Европе.

Но, как видно по расчётам итальянских же экспертов, в результате не будет ни прохлады от кондиционеров (а заодно работы, перспектив, доступных бензина и электричества), ни мира в европейском его понимании, то есть окончательного поражения России. Всё это, естественно, крайне не нравится простым итальянцам, которые, к слову, никогда не голосовали за правительство Драги.

«У Драги есть чёткие обязательства, он бойкотирует собрания и посылает оружие Украине против России, растоптав Конституцию. 26 января 2022 года Путин попросил о встрече с крупными итальянскими компаниями, но правительство Драги пыталось заблокировать её. Отправляя оружие на Украину, Драги отвечает за продолжение войны и продолжение роста цен на энергоресурсы», — считает Сильвана С.

World Economic Forum Марио Драги

«Отличное выполнение задачи по ликвидации малого и среднего бизнеса, а также семейного и индивидуального предпринимательства в пользу крупных международных компаний», — иронизирует Клаудио Г.

«Спасибо всем итальянским политикам. Чтобы спасти Зеленского и интересы сына старика (Джо Байдена, прим. ИА REGNUM), итальянские власти соглашаются выставить семьи на улицы», — добавила Патриция С.

«Учитывая, что у России есть план B, план С и, возможно даже D, наши санкции никогда не достигнут целей. Даже в лучшем случае мы будем разорены, поэтому пришло время понять истинные цели проекта», — рассуждает Паоло Т.

«Мы в рецессии, а Россия продолжит поставлять газ другим странам, которые не вводили санкций. Потому что Европа это ещё не весь мир», — подчеркнул Кристиан П.

«Это точно! Если русские не продают нам газ и нефть, они продают их другим, там длинный список покупателей! Я не понимаю, Драги правда сумасшедший или ему поручили полностью разрушить Италию?» — недоумевает Мерчедес П.

«Не пора ли нам подняться против этого воинственного правительства или мы продолжим ждать конца с руками в карманах, жалуясь в баре, лишая будущего наших детей?» — задаётся вопросом Витторио К.

«Помимо холода… со всеми ожидающимися закрытиями предприятий и увольнениями это будет жаркая зима для Драги и для всех итальянцев», — заключил Сабатино М.

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