Заявление экс-президента США Билла Клинтона о том, что он предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления Москвы в Североатлантический альянс, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО

"Какой добрый был Клинтон. После Моники, наверное. А вот мадам Клинтон ещё та… Тоже после Моники, наверное. Хотели бы подобраться к нам поближе, забраться в Россию. Территория, природные ресурсы — вот, что им надо», — пишет Полина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что НАТО после крушения Советского Союза по всей логике должен был бы исчезнуть и остаться в истории как инструмент борьбы с влиянием СССР, но оказалось, что альянс продолжают использовать против России.

«НАТО надо было распускать после роспуска Варшавского договора, зачем его до сих пор не распустили? А если оставили, то почему Россию в свой состав не приняли? Мы же сами просили это сделать. Получается, что НАТО был, есть и будет, очевидно, инструментом против нашего народа», — поделился своим мнением Юрий И.

Daniel Cole Солдаты НАТО

Некоторые комментаторы отмечают, что российские элиты только и мечтали о том, чтобы стать частью НАТО.

«Что за бред? НАТО создавался с самого начала как альянс против России и её союзников. Приглашение России в него вступить выглядело бы полной бессмыслицей. Это было бы то же самое, что просто распустить НАТО. Так и хотел, видимо, сделать Путин, когда просил Клинтона взять Россию в НАТО. Россия — самая мощная держава с ядерным оружием — просто займёт главенство в НАТО и его таким образом самораспустит. Не вышло, как мы видим», — отметил Андрей Г.

Часть людей полагает, что Америка не согласилась с условием, что Россия войдёт в НАТО целиком, а не по частям.

«Путин уже говорил, что сам предлагал Клинтону включить РФ в состав НАТО. Тому что-то там не понравилось. Видимо, Клинтон хотел дальнейшего расчленения России. Сильная страна, которая может стать конкурентом США, ему была не нужна. Кстати, помнится, ещё Хрущёв в своё время предлагал сделать СССР частью НАТО. Но тогда это была проверка — против кого этот альянс был на самом деле сконструирован. НАТО существует против, а не для. Это надо всегда держать в уме», — написал Михаил П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что после крушения Советского Союза Америка тут же принялась за работу по ликвидации Российской Федерации.

«Врёт Клинтон, что США не планировали изолировать Россию, этот план у них давно. Нападение на Российскую Федерацию они планировали всегда, с самого момента её возникновения», — считает Алексей С.

Нашлись и те, кто уверен, что плотоядный зверь под названием НАТО перегрызёт глотки всем, если не встретит на своём пути достойную конкуренцию.

«США своими расширениями поставили мир на грань Третьей мировой войны. Это, несомненно, «правильная политика» с точки зрения америкалюбов. Блин, ну из какой щели такие выползают? Явно не человеческие матери таких фашистов рожают», — подозревает Виталий Ш.

Напомним, 9 апреля экс-президент США Билл Клинтон заявил изданию Atlantic о том, что он предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления Москвы в Североатлантический альянс. Бывший американский лидер отметил, что США не старались изолировать Россию, но тем не менее считали правильным осуществлять дальнейшее расширение НАТО на восток вопреки возражениям Москвы.