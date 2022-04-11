Владимир Зеленский заявил, что украинская власть не хочет терять возможности дипломатического решения ситуации на Украине.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения», — заявил президент Украины 9 апреля в интервью агентству Associated Press.

Заявление украинского лидера обсудили читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина», а также читатели издания «Страна. ua». Многие указали на то, что с представителями киевского режима нет смысла вести переговоры, потому как, глядя на опыт Минских соглашений, стоит ожидать, что Киев не будет выполнять никаких договоренностей в случае их достижения.

«Владимир Зеленский заявил, что не хочет терять шанс на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Вова, там… Боррель уже сказал, что всё решится на поле боя. Военный путь выбран, а сколько страна заплатит за это жизней, США и ЕС не интересует», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Как можно потерять то, что давно потеряно?.. И помогать это найти… Зеленскому никто не собирается…» — написала Ольга К.

«За такие высказывания старый маразматик (речь о президенте США Джо Байдене — М. Р.) может и наказать!..» — добавил Иван Владимирович.

«Дешёвая марионетка!» — не выдержала Оксана Ф.

«Боррель сказал, что решение конфликта должно быть военным способом. Да и поставки оружия Западом для затягивания конфликта никто не отменял. Да и опыт России в переговорах с Украиной ни к чему не приводил. Вряд ли и теперь возможно», — отметила Гайя Л.

«Зеленский может одним словом остановить эту… [военную спецоперацию]. Он мог ее остановить еще 24 февраля, но этого не делает…» — добавил один из участников обсуждения.

«А смысл, если… [Украина] не будет соблюдать никаких договоренностей?» — задался вопросом David E.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«Вести переговоры с недоговороспособной Украиной смысла нет. Опять будете менять свои же предложения и в итоге еще ничего не выполните, как это было с Минском», — также добавил Rochino15.

«Переговоры и Зеленский несовместимы», — подытожил Майкл М.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, а не дипломатическим путем.

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