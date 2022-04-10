В течение ближайших месяцев Польша запретит поставки российских газа и угля. Об этом 10 апреля заявил заместитель польского министра иностранных дел Шимон Шинковский в интервью газете Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», — сказал он.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Многие считают, что не стоит давать Польше возможность отказываться от поставок газа и угля в удобный для них момент, а стоит России «пойти им на встречу» и перестать сейчас поставлять им газ и уголь.

Министерство иностранных дел Республики Польша Шимон Шинковский

«А чего месяцев-то??? Давайте с 11 апреля», — с сарказмом призвала Екатерина Т.

«Ох, как они хотят повоевать…» — добавил Павел П.

«Сегодня уже отказывайтесь! Чего тянуть?» — отреагировал Eduard W.

«Не… [много] ли Польша на себя берет?» — спросил Alexander.

«Зачем же ждать пару месяцев? Можно уже сейчас, а не когда им удобно», — отметила Ekaterina B.

«Потеплеет и запретят», — шутит «Студент».

"Европейским террористам вообще нужно запретить все ресурсы», — считает один из участников обсуждения.

«Ну будут покупать через Германию. Тот же русский газ», — добавила Olga S.

«[Поляки] хотят взвинтить ценник на газ ещё выше», — смеется iMac.

«Принимайте решение завтра, если такие бравые ребята», — призвал Кasтpo.

«Сейчас только хомяки свои закрома набьют, чтобы зиму пережить», — с юмором отметила Himera.

«До сих пор удивляет терпение Путина и его продуманность! Казалось бы, РФ давно должна перекрыть вентили недружественным, а он все делает их же руками», — написал Андрей И.

«Эти несколько месяцев будут тянуться долго», — с сарказмом заметил «Удалённый аккаунт».

«Да уж побыстрее!» — призвала Antonina.

«Кому они угрожают? Разве что себе», — смеется Tatty.

«Так они реверсивный газ получать будут из той же Германии! Но это же будет не российский газ!» — комментирует Ольга.

«Они будут покупать этот же газ через посредников, только дороже и гордо скажут «а мы вот отказались от русского газа», — смеется Татьяна I.

«Да не нужно смотреть долгие месяцы и ждать, когда они навезут себе угля впрок или закачают газ в хранилища. Сейчас нужно всё перекрывать! Тем более, что нам есть куда это всё поставлять. И пусть их народ сметает своих тупоголовых правителей», — добавил Павел.

«Никто из западных стран на самом деле ни от чего не откажется, у них тупо нет иных источников, все что они могут это закупить сейчас больше, чем обычно, чтобы продержаться какое-то время, пока Украина не капитулирует, так сказать…» — отметила Элис.

«Уголь из Австралии покупать будут… Смех да и только», — иронизирует Ольга К.

«За несколько месяцев всё очень сильно может измениться», — заметила Ольга К.

«Несколько месяцев?! Для Украины это звучит как издевательство», — отреагировал Борис В.

«Хватит обогревать, кормить противника и поддерживать его промышленность поставками газа, угля, нефти, электричества, древесины, стали, титана, редкоземельных металлов, пшеницы и другого вида продовольствия! Мир огромный. Рынок сбыта всего вышеперечисленного — такой же… Они не заслужили поставок наших товаров. Ни за фантики, ни за рубли», — написал «Грусть хрустальный».

«Через несколько месяцев они опять то же самое говорить будут. Это будет тянуться вечно», — добавила Иринка.

«Правильной дорогой идем!!! Даешь деиндустриализацию для панов», — с сарказмом подытожил «Самозанятый стропальщик».

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