Экспорт вооружений Турции на Украину увеличился в 30 раз

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно сообщению газетыDünya, экспорт оборонной промышленности Турции на Украину в первом квартале 2022 года достиг 59,1 млн долларов, увеличившись в 30 раз по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что продажи были осуществлены незадолго до начала российской спецоперации. По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), экспорт оборонной промышленности Турции на Украину за первые три месяца 2022 года вырос с 1,9 млн долларов. В документах зафиксировано, что очень большая часть этого экспорта (стоимостью 58 миллионов долларов) была произведена в феврале. Специальная военная операция России на Украине начались 24 февраля.

Турция и США запустили переговоры по стратегическому механизму

По сообщению газетыEvrensel, в Анкаре начались переговоры по стратегическому механизму Турция — США. Турецко-американский стратегический механизм был запущен в Анкаре в соответствии с соглашением, достигнутым между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом в октябре прошлого года в Риме. «Турция и США подтвердили свою совместную приверженность защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты отметили справедливую позицию Турции по отношению к войне и приветствовали ее усилия по содействию дипломатическому решению конфликта», — заявил заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд в Анкаре.

Президентство Турецкой Республики Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена на саммите G20 в Риме

«1 миллион 600 тысяч человек в стране находятся под следствием за терроризм»

В эфире телеканалаHaber Türk TV в передаче Açık ve Net глава отдела законодательства и политики правосудия Партии демократии и прогресса (DEVA) юрист Мустафа Йенероглу сделал важные оценки относительно беззакония и экономического развития Турции. По его словам, он был «опустошен», когда увидел, что в Турции 1 миллион 600 тысяч человек находятся под следствием за членство в «террористической организации». «Мы задаемся вопросом: почему в Конституционный суд Турции поступило 90 тысяч обращений? Почему больше всего заявлений в ЕСПЧ подается из Турции? Почему Осман Кавала в тюрьме? Почему 1 миллион 600 тысяч человек в нашей стране проходят по делам, связанных с терроризмом? Вы можете ответить на это? Побойтесь Аллаха!» — отреагировал юрист.

(сс) Janbazian Осман Кавала

Инфляцию в Турции не остановить

ГазетеDünya опубликовала новость, в которой рассказала, что годовая инфляция выросла до 150%. Независимая группа исследования инфляции (ENAG), созданная турецкими учеными и экономистами, ежемесячно объявляет общественности о рассчитанном ею истинном уровне инфляции в Турции. По данным ENAG, индекс потребительских цен в марте вырос на 11,93%. В годовом значении (за последние 12 месяцев) рост составил 142,63%. Турецкий статистический институт TUIK в свою очередь объявил об инфляции в марте. Общественность с нетерпением ждала эти данные. По их расчетам, месячный прирост потребительских цен в Турции составил 5,46%. Таким образом, годовая инфляция достигла 61,1%. С другой стороны, цены внутренних производителей выросли на 114,97% в годовом исчислении. Разрыв между потребительской и производственной инфляцией составил 54 пункта.

В Анкаре открывается представительство Курдистана

В беседе сRudaw советник по внешней политике Иракского Курдистана Фела Мустафа сказал, что в Анкаре будет открыто «представительство Эрбиля». Еще не утихли споры вокруг фотографии губернатора Эрбиля Амид Хошнав и губернатора Диярбакыра Мунира Каралоглу в обрамлении надписи «Курдистан», как возникла новая проблема с «курдским вопросом». Неоднозначное для Анкары заявление сделал Мустафа, когда упомянул, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отслеживал процесс и одобрил эту идею.

Может ли российский капитал развернуться в сторону Турции?

Согласно сообщению изданияSHaber, санкции, введенные западными странами против Москвы после ввода российских войск на Украину, существенно ограничили международный оборот российского капитала. Турция, с другой стороны, является одной из немногих европейских стран, которая не ввела никаких санкций против России, кроме тех, которые были введены со стороны ООН. Может ли такая ситуация привести к интересу российского капитала инвестировать в Турции? Видно, что количество домов, купленных россиянами в Турции, с осени увеличилось. По данным Турецкого статистического института (TUIK), в 2019 году россияне покупали каждый 16-й дом, проданный иностранцам, а в феврале 2022 года этот показатель увеличился до каждого 9-го дома. Сабахаттин Явуз, председатель правления Российско-турецкой ассоциации деловых людей, говорит, что интерес российских деловых людей к Турции резко возрос: «На это есть две причины: во-первых, Турция, не закрыв свое воздушное пространство для России, стала связующим мостом в мир как для российских деловых людей, так и для общества. Во-вторых, Анкара не применила никаких санкции, кроме санкций ООН». По словам Явуха, большая часть крупных компаний в России, которые ведут бизнес с ЕС и другими западными странами, перенесли часть своих офисов в Турцию. Некоторые из их менеджеров также переехали в страну. «Среди компаний, имеющих свои офисы, есть крупные энергетические, информационные и горнодобывающие компании. Российские компании, которые не могут покупать товары у западных компаний, обращаются к турецким. Русские интересуются в Турции текстилем, готовой продукцией, кожевенной, легкой промышленностью, пищевой, химической и особенно автомобильными и машинными запчастями», — отметил турецкий предприниматель.

Кризис в Турции ударил и по Северному Кипру

В новости, опубликованной газетойBirGün говорится, что кризис в Турции коснулся и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК): инфляция на острове выросла до 83,19%, в марте потребительские цены в ТРСК выросли на 13,05% в месячном исчислении и на 83,19% в годовом исчислении.

США предупредили Турцию по поводу «российских олигархов»

ИзданиеHaber Sol опубликовала статью, в которой говорится о том, что в отношении Турции поступило предупреждении от Вашингтона, в котором говорится, что «Анкара должна остерегаться того, чтобы стать гаванью для денег российских олигархов». В рамках «Стратегического механизма», согласованного Эрдоганом и Байденом, представители министерств иностранных дел и торговли двух стран встретились в Анкаре и обсудили развитие отношений в различных областях. Отвечая на вопрос о российских санкциях и позиции Анкары, пресс-секретарь посольства США в Турции Джули Эдех сказала следующее: «Заместитель госсекретаря Нуланд встретилась с турецкими официальными лицами в Анкаре 4 апреля. Очень важно, чтобы Турция не стала гаванью для грязных денег российских олигархов».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

На корабле обнаружили 800 кг кокаина

TR724 со ссылкой MaltaToday пишет, что кокаин на сумму 108,2 млн евро был конфискован на корабле, который направлялся из колумбийского порта Турбо в турецкий порт Мерсин. Сотрудники таможни Мальты обнаружили 800 кг чистого кокаина, спрятанного в рефрижераторных контейнерах между коробками с бананами. Получив оперативную информацию о грузе, группа таможенного контроля контейнеров провела обыск судна. Прибывшая на место команда полиции Мальты по борьбе с наркотиками вскрыла холодильники и достала из тайника 800 упаковок кокаина по килограмму каждая.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Росавиация разрешила авиакомпании «Азимут» совершать полеты в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

В заявлении МИД Турции говорится, что «министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе встречи обсуждались последние события на Украине».

После того как Турецкий статистический институт сообщил об инфляции в марте на уровне 61,14%, международные инвестиционные банки пересмотрели свои прогнозы. Рейтинговое агентство Goldman Sachs объявило, что ожидает рост инфляции в Турции до 65% и выше, в JPMorgan рассчитывают на 65−70%.

Продажи автомобилей и легких коммерческих автомобилей в Турции снизились на 23,5% в первом квартале года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 152,5 тысячи единиц.

Министерство национальной обороны Турции: «Миноподобный объект, обнаруженный в прибрежной зоне Кефкен в Черном море, был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина. Район перекрыт и охраняется. Мину обезвредил спецназ SAS командования ВМС Турции».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил по телефону Эрдогану и сообщил о прошедшей ранее трехсторонней встрече между Азербайджаном, Арменией и Европейским союзом.