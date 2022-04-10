Великобритания намерена поставить Украине противокорабельные ракетные комплексы и бронетехнику. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам встречи главы британского правительства с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

«Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов», — сообщает источник.

Таким образом Лондон намерен помочь Киеву в борьбе с Россией. Уточняется также, что данное вооружение будет оправлено в дополнение к военной помощи на сумму 100 млн фунтов стерлингов, отправленной недавно на Украину.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Операция Z». Многие участники обсуждения указали на то, что украинской стороне предстоит потом долго рассчитываться за всю западную «военную помощь», а Британия, так же как и США и другие страны Запада, зарабатывают на поставках Киеву вооружений и намерены бороться с Россией «до последнего украинца».

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном в Киеве

«Они, походу, решили там от всего оружия избавиться», — отреагировал Слава С.

«Хотят успеть сбагрить свой металлолом», — с сарказмом добавил Лесь Л.

«Вот нечёсаный «миротворец» (речь о Джонсоне — О. П.)и показал свою суть, им мир не нужен, нате технику, воюйте дальше», — написала Ольга.

«До последнего украинца», — пишет Аня.

«Великие укры вечно будут работать на ЕС, Англию и Штаты, чтобы отдать все бабки (деньги — О. П.)», — отметил Виктор.

«Не за просто так, конечно, а за землю. Было бы за кого бороться, им же люди не нужны. Не за глаза же такую бронь передают. Ничего, наши встретят», — комментирует Лилия Р.

«А на чем они ездить будут? Нефтебаз почти не осталось. На горилке (водке — О. П.) что ли?» — недоумевает Uuu Ttttt.

«Лондону надо избавиться от лишнего, а утилизацию негде проводить, — остров мал. Вот и отправлено…» — также отметила Nadezda.

«Они пойдут до конца — до последнего украинца», — отреагировала Светлана Т.

«Зачем ЛНР противокорабельные ракеты?!» — иронизирует mythos, указывая на то, что данное оружие может оказаться в итоге у республик Донбасса.

«Я вот одно не могу понять, ну неужели… [Зеленский] тупой? Ну ведь мир уже понял, что и Америка и Великобритания бабки делают… Ну ведь весь мир понимает, что не поддержку Украине они делают, а зависимость Украины от них!..» — не выдержала Любовь.

«Только Украина могла загнать себя в такие долги, что и правнукам придётся расплачиваться за помощь Запада», — добавила Инна.

«Хотят взять реванш за 45-й…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Пусть привозят… Потом передадут в ЛНР и ДНР как трофей», — также написал «Волхв».

"Украина за три поколения не рассчитается…» — добавила Olga N.

«И заметьте, речь не идёт о помощи. Только бизнес. Они все хорошо зарабатывают на Украине», — подчеркнул Daniil B.

«Вот и вся сущность. Ни грамма хлеба, ни пачки сахара гуманитаркой. Им вообще… [плевать] на мирняк (на мирных жителей — О. П.). Война до последнего украинца — это факт», — подытожила Olga Y.