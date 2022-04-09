Экономический и политический кризис в Пакистане вызвал шквал комментариев в российских СМИ, при этом, к сожалению, зачастую не очень профессиональных. Внимание комментаторов привлекает главным образом не объективная экономическая и политическая составляющие происходящих событий, а спекуляции США вокруг них. Схожие события, происходящие сейчас в Шри-Ланке, не привлекают такого внимания в российских СМИ только потому, что в тамошнем кризисе в информационном поле не задействован фактор США, что не дает поймать «хайп», как сейчас говорят.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

Первопричина событий в Пакистане лежит в экономической плоскости. Всего за месяц курс пакистанской рупии к доллару упал в десять раз. В стране масштабный социально-экономический кризис, разразившийся на фоне глобальной инфляции и вздорожания всех видов продукции, включая важнейшие — энергетические и продовольственные, а также опасения дальнейшего ухудшения ситуации. Этот процесс разворачивается по всему миру, но в каких-то странах, особенно и ранее небогатых, иногда приобретает особо острые формы.

США и коллективный Запад в своих отчаянных попытках сохранить глобальное доминирование являются безусловными виновниками глобального конфликта, в котором своими главными противниками назначили Россию и Китай как наиболее последовательных сторонников многополярного мироустройства, но ни обрушить в 10 раз курс национальной валюты, как у Пакистана, ни организовать там государственный переворот они просто не могут (и хорошо это знают).

Официальное интернет-представительство президента России Имран Хан

Заявление Имран Хана о том, что за оппозицией стоят США, направлено более на внутреннюю аудиторию и призвано, в первую очередь, оправдать провалы в экономической политике. Точно так же для США выгодно обострением риторики преувеличить свои возможности и максимально раздуть противостояние в Пакистане. Вероятно, в Вашингтоне ставятся две задачи:

Осложнить (как минимум, отложить через дестабилизацию Пакистана) китайско-пакистанские проекты, в первую очередь, CPEC (Китайско-пакистанский экономический коридор), который специалисты часто сравнивают с планом Маршалла. Реализация этого проекта приведет не только к дальнейшей интеграции двух стран, но и обеспечит КНР сухопутный выход к Индийскому океану, притом существенно западнее самой Индии и в нескольких десятках километров от границы Пакистана с нефтеносным Ираном. Проект важен Китаю еще и потому, что позволит снизить риски прохождения грузопотоков через отягощенное многочисленными территориальными спорами Южно-Китайское и контролируемый военной базой США узкий Малаккский пролив. Как и любая критическая инфраструктура, CPEC неизбежно будет должным образом защищен, поэтому вопрос создания в районе Гвадара китайской военной базы, как бы она официально ни называлась (например, пункт техобслуживания китайского флота), вопрос ближайшего времени. Больше того, по сведениям источников, военнослужащие НОАК уже находятся поблизости от Гвадара.

Многолетний противник и Пакистана, и Китая — Индия считает дальнейшее укрепление их связей угрозой своей национальной безопасности. И в этой плоскости лежит вторая задача, которую, по всей видимости, ставил перед собой Вашингтон, делая преувеличенно резкие заявления в адрес Исламабада.

После вежливого, но решительного отказа Индии примкнуть к западной коалиции и антироссийским санкциям, для Вашингтона становится исключительно важным доказать Нью-Дели, что именно Запад является ее единственным союзником против тандема Китай — Пакистан, следовательно, Индия в ответ должна присоединиться к антироссийскому блоку. Хаотизация политической ситуации в Южной Азии вплоть до военного противостояния также в интересах США, поскольку объективно ослабляет Китай и Россию. Недаром министр иностранных дел России С. В. Лавров недавно совершил подряд визиты в КНР и Индию — в нынешних условиях Россия особенно заинтересована в региональной стабильности.

Официальное интернет-представительство президента России Солдаты НОАК

В Вашингтоне и Лондоне, при продолжающейся деградации их элит, сохраняются профессионалы, которые, в отличие от многих наших «специалистов по всем вопросам», знают и помнят и историю самого Пакистана, и развитие отношений в треугольнике Пакистан — Индия — Китай.

С 1947 года, со времен распада Британской Индии, и по настоящее время в Пакистане сменилось 34 премьера и исполняющих обязанности. При этом за неполные 75 лет было несколько периодов, общей длительностью около 20 лет, когда в стране вообще отсутствовал пост премьер-министра. Не составляет труда посчитать среднее время нахождения у власти руководителя правительства Пакистана. Пакистанцы давно привыкли к частой смене власти, в том числе кровавым путем.

Прекрасно понимают на Западе и тот важный и исторически доказанный факт, что любое новое правительство Пакистана обречено на теснейшее взаимодействие с Пекином. Общее противостояние с Индией является определяющим фактором в китайско-пакистанских отношениях с момента образования Пакистанского доминиона и до сих пор.

shankar s Индийско-пакистанская граница в Вагах, Индия, ноябрь 2017 года

Во времена афганской войны у СССР были напряженные отношения с КНР, в то же время Пекин благодаря известной доктрине Киссинджера активно сближался с Вашингтоном для совместного противостояния Советскому Союзу. В то время США, Китай и Пакистан активно поддерживали моджахедов вплоть до поставок вооружений и создания на территории Пакистана их баз. После распада СССР и погружения России в хаос 90-х мы перестали представлять геополитическую опасность для КНР и США. Резкий экономический взлет Китая, соответствующий рост его геополитических амбиций, воспринимаемый на Западе как главная угроза собственному доминированию, привели к тектоническим сдвигам в мировой политике. «Великая шахматная доска» оказалась перевернутой.

При этом китайско-пакистанский тандем не только остался константой, но и укрепился на фоне общего исторического противостояния Индии. Поэтому крайне наивными выглядят утверждения, что беспорядки или даже очередной переворот в Исламабаде способны (или даже направлены) на отрыв Пакистана от Китая. Затруднение реализации их совместных проектов, попытка большего вовлечения Индии в свою орбиту и хаотизация Южной Азии — вот цели провокационных заявлений из Вашингтона. Обвинения Имран Хана США в попытке государственно переворота носят, главным образом, внутриполитический характер, это своеобразный «перевод стрелок» за провалы в экономической политике.

9 апреля должно состояться голосование в парламенте Пакистана по вотуму недоверия правительству Имран Хана, которое уже дважды за день откладывалось. Результаты этого голосования и выдвигаемые сторонами аргументы, которые постоянно меняются, покажут текущий внутриполитический расклад в стране, но вряд ли повлияют на ее внешнюю политику.