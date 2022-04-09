Официальный Киев ожидает, что Украина получит статус кандидата на вступление в Европейский союз в июне. Об этом заявила вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне», — написала политик в своем микроблоге в Twitter.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«К июню Украина может потерять свои промышленно развитые регионы и житницу страны, так что претендовать на вступление в ЕС будет слаборазвитая западная часть страны, в лучшем случае», — прокомментировал заявление политика автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Украины к июню не будет», — отреагировал Sergio Y.

«Не, кусочек надо оставить. Долги чтобы выплачивали. За поставленное вооружение», — ответила ему (Sergio Y.) Verónica.

«Объясните, это карго-культ какой-то, любой ценой вступить в ЕС?» — недоумевает Setavr.

«Турция имеет статус кандидата с 1999 года. 23 года уже», — напомнил Alexey.

«Ну да… Самое время не мирных спасать, а о ЕС мечтать…» — добавила Ольга Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. ЕС

«Пациент на вступление в дурдом», — иронизирует Антон.

«Имитация бурной деятельности для поддержания морального духа?» — недоумевает Enemy.

«Кандидат на вступление, что за ересь? Одна четвёртая, полуфинал, финал. Ждут пускай до китайской Пасхи. Денацификация быстрей придёт», — отреагировал Антоха.

«Июню какого года?» — с сарказмом поинтересовалась Татьяна.

«Да не нужны вы им. Хотели бы — давно б вы были в [Европейском] союзе. А только в Советский [Союз] остаётся возвращаться», — смеется Ирина.

«Да какая разница? Если ЕС и так своих новых членов сначала банкротит, закрывая всю промышленность. Главное же новые рынки сбыта и дешёвой рабочей силы», — отреагировала Кристина.

«Турция будет рада вступлению Украины в ЕС», — иронизирует А. К., указывая, вероятно, на то, что Турция с 1999 года имеет статус кандидата на членство в ЕС.

«Не забывайте, что остаткам Украины еще и долги американцам и Европе отдавать. Лет 200 теперь… [работать] придется. Ярмо отрабатывать. И всё благодаря Зеленскому. Вот спасибо ему скажут», — написал «Имя».

"Так всё нормально, Львов войдет в состав Польши, и, считай, Украина в ЕС», — пошутил «Подчинись».

"Оптимисты, однако. Что к июню будет с Евросоюзом, вопрос. Не говоря про Украину», — пишет Ольга М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«А будет ли ЕС к июню?» — также поинтересовался Сергей S.

«ЕС, видимо, рассчитывает, что Украины к июню уже не будет. Ибо они должны отдавать себе отчет, каким тяжким бременем это может лечь на их плечи. Они прибалтов и так еле тянули до известных событий», — добавил LM.

«Там в любом случае есть своя подоплёка. Если Украину и планируют взять в ЕС, то однозначно на кабально-рабских условиях с полным разграблением. По сценарию африканских стран. Где бесконтрольно добывают и вывозят нефть, золото, алмазы, уголь, редкоземельные металлы и т.д. А взамен гордо и с пафосом под камеры шлют гуманитарную помощь в виде шприцов, бинтов и другой дребедени, которая в Китае стоит один доллар за вагон. И Путин уже не одного украинского президента об этом предупреждал. Но, как говорится, — колхоз дело добровольное…» — прокомментировал новость Константин.

«А Турция с этим статусом уже лет 20 или 25 гуляет? А все требования они выполнили для вступления еще 10 лет назад… Так что удачной прогулки со статусом», — смеется Y L.

«Ещё один дотационный аппендикс, который надо будет полностью реанимировать за счёт экономики стран ЕС, они не потянут. От самой же Украины отжать уже будет нечего, а на фига им такая бесприданница? Как говорится — поматросили и бросили. Вангую», — подытожил OVP.

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