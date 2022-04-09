На фоне украинского кризиса, к которому привлечено внимание мировой общественности, США продолжают нагнетание глобальной напряженности за пределами европейского театра военных действий (ТВД). В частности, под шумок противостояния с Россией продолжает закручиваться спираль тайваньской проблемы, которую Вашингтон продвигает с таким же усердием и теми же провокационными средствами, что и в свое время украинскую. Проводя нехитрые параллели, нетрудно убедиться, что целью США в Тайваньском проливе, как и в случае с Киевом, является подготовка военного потенциала и силы, противостоящей геополитическим оппонентам Вашингтона — в Европе России, в Азии Китаю. По мере готовности военного сценария американские политиканы подливают в тлеющее противостояние горючее, чтобы спровоцировать конфликт, которым затем «управляют» со стороны, используя вооруженное противостояние для подрыва позиций своих соперников. При этом понятно: как и Украина, Тайвань для США выступает не союзником, не самобытной культурой, соединяющей его с материком, и даже не экономическим и технологическим полигоном, а обыкновенным расходным материалом. От проамериканских властей Тайваня в случае, если США удастся разжечь военный конфликт, опять-таки, как и в случае с Украиной, потребуют «тотальной войны» до последнего жителя острова. С тем, чтобы после неизбежной победы Пекину на Тайване, как и Москве на Украине достались, грубо говоря, развалины и куча проблем, связанных с восстановлением разрушенного, спасением населения от гуманитарной катастрофы и строительством мирной жизни. Для чего это нужно? Двух мнений быть не может. Российские и китайские лидеры и руководители внешней политики наших двух стран неоднократно подчеркивали, что генеральной целью США и Запада является сдерживание и торможение социально-экономического и технологического развития России и Китая, а также провоцирование в обеих странах и на их рубежах внутренних и внешних противоречий, способных вызвать политическую и военную напряженность. И стоило, например, властям Индии занять сдержанную позицию и отказаться от огульной поддержки американской позиции по Украине и Тайваню, как президент США Джо Байден устроил Дели «выговор», объявив индийскую сторону «ненадежной».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Очередной виток противостояния вокруг Тайваня связан с новой провокацией Вашингтона — объявленным визитом на мятежный остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. Престарелая «ястреб» американской политики, известная безудержными нападками на Россию и Китай, считающаяся «личным врагом» экс-президента Дональда Трампа, которому мечтала объявить импичмент, пока свою поездку отложила из-за свалившего ее ковида. Одновременно, как вошло в систему, к каждому новому появлению на Тайване американских политиков, на словах признающих принцип одного Китая, а на деле его игнорирующих, даже не думая согласовывать свои действия с Пекином, как требуют нормы международного права, приплетается очередной пакет американской военной «помощи» островным сепаратистам. В преддверии скандального появления на Тайване в начале марта экс-госсекретаря Майкла Помпео и отставного начальника Объединенного комитета начальником штабов (ОКНШ) генерала Майкла Маллена Вашингтон согласовал поставки вооружений на сумму 100 млн долларов, сейчас, перед поездкой Пэлоси, — 95 млн. Уже объявлено, что деньги пойдут на модернизацию и повышение квалификации тайваньского личного состава комплексов ПВО «Пэтриот» американского производства, для обслуживания которых из США регулярно и опять-таки незаконно привлекаются команды военспецов.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Реакция официального Пекина не заставила себя долго ждать. «Продажа американских вооружений китайскому Тайваню серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, …серьезно подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая. Также она наносит большой ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности в районе Тайваньского пролива», — это мнение официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. «США должны немедленно исправить ошибку продажи вооружений Тайваню и прекратить играть с огнем в вопросах, связанных с Тайванем», — об этом заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. Увязав военную поддержку тайваньского сепаратизма с политической поддержкой США островных властей, которую символизирует вояж Пэлоси, глава китайской дипломатии Ван И в разговоре с высокопоставленным представителем официального Парижа подчеркнул, что «сознательный негласный визит на Тайвань такой важной политической фигуры США, как спикер палаты представителей Конгресса Пэлоси, станет злонамеренной провокацией, направленной против суверенитета Китая, и грубым вмешательством во внутренние дела КНР, а также пошлет чрезвычайно опасный политический сигнал внешнему миру». Одновременно с этим Ван И предупредил американскую сторону, что «если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно даст решительный ответ, а ответственность за все последствия будет нести американская сторона». Еще через день китайский МИД, как бы подчеркивая серьезность предупреждения Вашингтону, уточнил, что речь идет именно о визите Пэлоси. Если американская сторона на нём настоит, то, по словам Чжао Лицзяня, «Китай примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, и американская сторона будет нести полную ответственность за все вытекающие последствия». О том же самом американский Госдеп предупредил и посол КНР в США Цинь Ган.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Вот с этого места, как говорится, необходимо подробнее. Совершенно очевидно, что материковый Китай не хочет военного решения вопроса, тем более в год судьбоносного съезда КПК, подготовка к которому традиционно воспринимается в стране и властью, и народом в качестве экстраординарного события символической важности. С другой стороны, в Пекине хорошо понимается, что и Россия не горела желанием начинать военные действия на Украине и если пошла на это, то только потому, что Москве попросту не оставили другого выбора. Не случайно представители китайской дипломатии и в Пекине, и в ООН и на других международных площадках не устают напоминать об ответственности за развязывания украинского конфликта США, которые сознательно и беспринципно игнорировали российские озабоченности в сфере безопасности. Осознавая схожую динамику критического развития ситуаций на западе и востоке Евразии, в Китае понимают, что политика диалога и консультаций, сторонником которой является Пекин, имеет пределы, ограниченные пресловутыми «красными линиями». Отсюда такая жесткость предостережений Вашингтону против приезда Пэлоси; в конце концов, это уже переходит все границы, ибо спикер — не отставная, а действующая политик первой величины, и по американской конституции включена даже в цепочку президентской преемственности при определенных обстоятельствах, а это не шутки. В Пекине не могли не обратить внимания и еще на один зигзаг вашингтонской эскалации двусторонних отношений, свидетельствующий о готовности США сыграть на обострение. «Власти США готовы ввести санкции против Китая, если вопрос Тайваня будет решаться силовым способом». Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, дополнив тем самым неоднократные антикитайские эскапады Байдена о готовности США «защищать» остров в возможной войне против материка.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Во-первых, не случайной выглядит фигура авторши этого скандального заявления. Йеллен — экс-глава Совета управляющих ФРС, априори, по факту пребывания на этом посту, тесно связанная с «глубинным государством». Деятели этого уровня просто так подобное не говорят. С этим тесно переплетаются и заявления Пентагона и ОКНШ, где практически на высшем уровне призывают тайваньских военных «изучать» украинский опыт противодействия противнику, превосходящему техническим оснащением. Во-вторых, «наломавший дров» и проболтавшийся о целом ряде заплечных проектов Байден, который из-за этого оказался в эпицентре череды внутренних скандалов, как никогда остро нуждается в очередной военной авантюре. Строго говоря, никаких иных шансов хотя бы свести вничью ноябрьские промежуточные выборы у него нет. В-третьих, и мы, и китайцы очень хорошо осведомлены, что когда представители американской стороны заикаются на «силовую» тему, показывая пальцем на оппонентов, — это верный признак подготовки ими собственной военной провокации. В то время как Вашингтон на весь мир кричал о близости российского «вторжения» на Украину, в украинских штабах при поддержке американских и натовских советников вовсю шла разработка операции против Донбасса, цинично назначенная, как теперь стало известно, на международный женский праздник 8 марта. Нет никаких оснований надеяться, что в случае с Тайванем США будут действовать иначе и пассивно дожидаться, пока местные марионетки из Демопрогрессивной партии (ДПП) слетят со своих кресел, проиграв осенние выборы. Подтверждает это понимание и Ван И, обращающий внимание, что «США делают акцент на уважении суверенитета и территориальной целостности в вопросе Украины, но беззастенчиво переступают «красную черту» принципа одного Китая в тайваньском вопросе». Суть этого высказывания в том, что Вашингтону наплевать на любые нормы международного права, которое давно подменено «порядком на (американских) правилах», и он действует строго в русле собственных представлений о «целесообразности». Поэтому ожидать от него можно чего угодно. В том числе и casus belli в виде официального «признания» тайваньской «независимости», после чего избежать силового сценария окажется попросту невозможным.

На еще один весьма тревожный симптом нагнетания военно-политической напряженности в АТР обращает внимание и главный орган ЦК КПК «Жэньминь жибао». «Ярким примером» провокационного поведения Вашингтона в духе Холодной войны партийный орган называет азиатско-тихоокеанскую стратегию, которая «тщательно вырабатывалась и продвигалась сменявшими друг друга правительствами США». Характеризуя американскую политику в регионе, авторы редакционного материала обращают внимание, что «Вашингтон переманивает на свою сторону восточноазиатских партнеров, таких как Япония и Республика Корея, призывает их усиливать санкции против России. США также оказывают давление на Индию, Турцию и страны АСЕАН, чтобы они «выбрали сторону»… США используют разные меры, пытаются принудить азиатские страны, которые изначально были далеки от военных действий в Европе, войти в «антироссийский фронт» Запада под руководством идеологии Холодной войны». Добавим сюда недавнее заявление стран-членов новоиспеченного блока AUKUS — США, Великобритании и Австралии — о совместной разработке ими в дополнение к ядерным программам для подводного флота еще и гиперзвукового оружия.

О чём всё это говорит? Прежде всего о безграничности военных притязаний Вашингтона, который, осознав утрату концептуального лидерства в мире, бросился компенсировать этот провал накачкой военных мускулов и бряцанием оружием. Очевидно, однако, что страны АТР не спешат встроиться в американский фарватер; даже те из них, кто имеет территориальные споры с Китаем, предпочитают решать их без американского посредничества, которому не доверяют, а в рамках формирующегося Кодекса поведения в Южно-Китайском море (ЮКМ). Как уже отмечалось, в сторону от Вашингтона пошла и Индия, что ставит под вопрос эффективность возглавляемой Вашингтоном региональной «четверки» Quad. В этой ситуации единственный свой шанс США видят в распространении на АТР зоны влияния НАТО, о чем 5 апреля, в канун встречи глав дипломатических ведомств «большой семерки», и рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Не составляют секрета три вещи. Что прошедший 24 марта в Брюсселе саммит НАТО, вплетенный в череду встреч также лидеров «большой семерки» и ЕС, вполне отчетливо обозначил резкий антикитайский крен западного сообщества. Вторая вещь связана с поведением ВМС стран-сателлитов США по НАТО, в частности Великобритании, Франции, Германии и Нидерландов. Хорошо известно, что они уже использовались американским «патроном» для демонстративного усиления своей мощи в Тайваньском проливе, где они вместе с кораблями 7-го флота США осуществляли антикитайские провокации. Третий момент заключается в том, что именно таким способом, придав региональной НАТО явочным порядком статус глобальной организации, Вашингтон намерен решить проблемы дефицита сателлитов, который отличает восточный фланг Евразии от западного. Поэтому в Азии, вслед за Европой, всё отчетливее пахнет порохом, и политическая линия, которая реализуется здесь Пентагоном, полностью и исчерпывающе разъясняется докладом об оборонной стратегии на 2022 год, провозгласившим Китай «главным стратегическим соперником», а Россию — «наиболее серьезной угрозой» в моменте.

Nato.int Йенс Столтенберг

Учитывая все эти вашингтонские инновации, а также усилия, предпринимаемые американской дипломатией по дискредитации ООН, очередным ходом в которых стало антироссийское голосование в Генеральной Ассамблее по членству нашей страны в Совете ООН по правам человека (СПЧ), становится очевидно, что мир усиленно раскалывают на две части. И важнейшей задачей российско-китайской оси справедливого миропорядка, альтернативного американскому «миру на правилах», становится расширение этой альтернативной зоны прежде всего в Азии и на постсоветском пространстве. Очень похоже, что на выходе из нынешнего глобального кризиса, границы которого компетентными кругами в западном экспертном сообществе очерчиваются в пределах 2025−2027 годов, мы получим другой мир. Тот, на который совместными усилиями «наработаем» в противостоянии западной логике новой Холодной войны. Уступить в этом противостоянии нельзя, ибо коллективные последствия окажутся не только тяжелыми, но и, по всей видимости, долгосрочными.