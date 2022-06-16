2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги. Тело Хашогги так и не нашли. По разным утверждениям предполагается, что его тело было расчленено и вывезено, а также, что оно было растворено в котле с кислотой. На II конференции Межпарламентской платформы по Иерусалиму, проведенной в Стамбуле по делу Джамаля Хашогги президент Эрдоган резко высказался в адрес Саудовской Аравии. Отметив, что: «Хашогги был жестоко убит в консульстве», Эрдоган заявил: «Саудовская Аравия хотела забрать у нас документы по делу об убийстве Хашогги. Мы озвучим документы, но не передадим, вы и их собираетесь уничтожить? На аудиозаписи высокопоставленный офицер открыто говорит: «Я знаю, как резать». Они думают, что весь мир — это идиоты, все люди — идиоты. Этот народ — не идиот, и он знает, как требовать ответа». В ходе недавнего слушания по делу Джамаля Хашогги, расследование по которому продолжается в 11-м уголовном суде Стамбула, прокурор потребовал передать дело в Саудовскую Аравию с вынесением решения о прекращении дела. Суд завершился вынесением этого решения. В соцсетях снова разгорелись дискуссии по этой теме.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Депутат от Рабочей партии Турции (TİP) Ахмет Шык заявил, что материалы расследования по делу убитого в Турции журналиста Джамаля Хашогги с грифом «секретно» были проданы Саудовской Аравии за 50 миллионов долларов.

Член Рабочей партии Турции (TİP) Барыш Атай публикует следующий комментарий:

@barisatay: «Любой, у кого достаточно денег, может расчленить человека и спокойно уехать. Страна возможностей…».

(сс) POMED Джамаль Хашогги

Журналист, публицист Алиджан Улудаг публикует следующий комментарий:

@alicanuludag: «Вступление: Убийство Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии. Развитие действий: Эрдоган (по делу об убийстве) заявляет: «Мы вам передадим материалы по делу, чтобы вы их тоже уничтожили?» Развязка: Дело Джамаля Хашогги было передано в Саудовскую Аравию».

Инженер-металлург Фаик Улаш публикует следующий ответ на предыдущий комментарий:

@faikulas:«Вот это поворот! Это который по счету раз, когда мы меняли свое решение? В инциденте с «Мави Мармара» он (Эрдоган) заявлял: «Когда вы отправились в путь, вы спрашивали у меня совета?» В инциденте с США относительно пастора Брансона он заявлял: «Этот человек не сможет выйти из тюрьмы до тех пор, пока его душа не покинет тело». В инциденте с ОАЭ относительно шейха Зайда он заявлял: «Это они финансируют переворот». И вот сейчас — он защищал Хашогги, а теперь продал его дело! Подумайте о лидере и движении, он постоянно ошибается и обманывается».

Журналист, публицист Тимур Сойкан публикует следующие комментарии, прилагая фотографии различных документов:

@timursoykan:«1. Они продали и Джамаля Хашогги. Власть ПСР в очередной раз показала, что у нее нет никаких принципов. И ни один из них не вышел и не сказал: «Как можно так поступить?» И они продолжают вместе идти по кругу без каких-либо угрызений совести. Пусть это останется в архиве информационного, политического ислама, согласно которому «то, что случилось в прошлом, останется в прошлом».

2. 2 октября 2018 года в Генеральном консульстве Саудовской Аравии в стамбульском районе Левент был задушен обозреватель Washington Post, саудовский журналист Джамаль Хашогги. Его тело было расчленено бензопилой и уничтожено. В это время у здания консульства ждала его невеста Хатидже Дженгиз.

3. Для совершения убийства из Саудовской Аравии была направлена группа убийц из 15 человек. Был даже двойник Хашогги, чтобы показать, будто пришедший в консульство за свидетельством о браке Хашогги вышел из здания консульства. Вот только двойнику, который был одет в одежду Хашогги, оказалась мала его обувь.

4. Тем временем Хатидже Дженгиз и друг Хашогги Ясин Актай заявили, что он не покидал консульство. Консул это отрицал, заявляя: «Он ушел». Проводив корреспондента Reuters по зданию и открывая шкафы, он, словно насмехаясь, сказал: «Его здесь нет». Но смарт-часы Хашогги записали разговор.

5. Хашогги имел непосредственные связи с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ПСР. Правительство ПСР провело большую кампанию в СМИ, чтобы донести до всего мира об этом убийстве. Информация о зверском убийстве была передана мировым СМИ. Сообщалось, что наследный принц Салман заказал убийство. Это было нужно исходя из требований конъюнктуры того времени…»

Журналист, депутат Ахмет Шык отвечает на этот комментарий следующим образом:

@sahmetsahmet:«Это называется политический ислам. У него нет ни чести, ни принципов, одни лишь интересы. Однажды выяснится, кто именно продал саудовцам материалы расследования с грифом «секретно» за 50 миллионов долларов».

Halkların Demokratik Partisi Ахмет Шык

Экрем Явашоглу публикует следующий комментарий:

@girgirshamata: «Хааа, с добрым утром, братец Ахмет! Это люди того поколения, которые готовы ради власти убить собственного брата. Они ни перед чем не остановятся!»