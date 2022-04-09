Известие о том, что служба безопасности Японии извинилась и убрала украинский нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 г., взбесило соцсети. Люди считают, что у японцев историческая память невероятно короткая. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Ну что ж… Ждите тогда в гости нетеррористов… Как только ВС РФ зачистит Мариуполь и начнет активные действия в Донбассе, так эти все недобитки, как тараканы, начнут расползаться по всему «цивилизованному» миру… Не так давно ЕС уже вкусили обычных украинцев, так вот, это были цветочки, скоро пойдут ягодки — нефашисты…» — рассуждает Дмитрий Галута.

«Япония — как обычно за нацизм…» — отметил Эдвард Роше.

«Потому что фашик — фашику глаз не выклюет», — соглашается Светлана.

«Это объяснимо, потому что Япония во Вторую мировую войну была союзниками фашистской Германии, которая была в те годы могущественным государством. Японцы уважают силу и пресмыкаются перед ней. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, казалось, нет прощения варварам американцам, но нет, японцы янкам готовы вылизывать зад», — поделился Николай Трофимович.

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

«Нет у них никакой национальной гордости. Америкашки столько их населения убили, а они в знак благодарности за это лижут руку, убившую тысячи их сограждан. Память о них предали», — поддерживает Екатерина.

«Надо бы службу безопасности Японии внести в список террористических», — предлагает Иван Четурбок.

«Вот еще одни придурки! Прям наши Курилы им жить не дают! Санкции соблюдают только на бумаге, а мелкие пакости не в ущерб себе!» — возмущается Инга.

Latitude Курильские острова

«Самураи хреновы!» — не сдержалась Светлана Шабалина.

«Прошлая ошибочная приверженность Японии нацистам закончилась для них ядерной атакой. Даже как-то странно, что они этого не помнят», — соглашается Марина.

«Самая гордая нация в мире оказалась просто американской подстилкой», — иронизирует Павел.

«Такими темпами и Гитлер был божьим одуванчиком, похоже» — шутит Дарья.

«Ничего страшного, скоро этот «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно будет стереть из всех источников. Историю пишет победитель», — считает Антон.

«Японацисты — ещё те преступники. Какое нам дело до них? Главное, что мы «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не вычеркнем из этого списка. Бойтесь нацики, русского, справедливого наказания», — заметила Елена Птицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее служба безопасности Японии высказала сожаления о том, что батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обозначен как неонацистская организация в справочнике «Международный терроризм — 2021».

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