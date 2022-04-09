Призыв официального представителя МИД РФ Марии Захаровой быстрее сохранять и переносить контент с YouTube на российские платформы взорвал интернет. Не считая опасений за то, что отечественные ресурсы могут не справиться с задачей оперативного переноса контента, люди в целом согласны даже на то, чтобы закрыть в РФ и другие вражеские пропагандистские информационные площадки. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«Отличная новость, наши дети перестанут смотреть всякий шлак и начнут учиться!» — считает Зоя.

«Ну наконец-то. А то мне надоело уже следить за ребенком и постоянно отнимать у него телефон. Вся грязь с YouTube», — подтверждает В.

«Давно пора этот YouTube заблокировать, не понимаю, почему российские власти терпят такое хамское отношение ко всему русскому и допускают это в России», — считает Владимир Чернышов.

«Давно пора блокировать эту якобы демократическую помойку», — отмечает Сергей Ворон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Не закрывать, а конфисковывать. Депутат Госдумы Фёдоров давно про это говорит», — отмечает Денис Анатольевич.

«Давно уже эту дрянь удалил», — поделился Алексей Карин.

«Почти не пользуюсь им, познавательной информации достаточно в книгах и статьях», — соглашается Мария.

«Нормальным людям некогда обезьянничать в соцсетях, нормальные имеют семью и работу, друзей. Нарциссизм здоровому человеку не приемлем. Ютуб завален роликами украинцев с очень некачественным содержанием, безграмотными советами и т.д. Считаю, мы ничего не потеряем от исчезновения этого контента», — считает Ольга.

«Мне плевать на Ютуб. Не плевать тем, кто на нём деньги зарабатывал. Так что они и будут сейчас истерить. Переехал на Рутуб», — поделился мнением Владислав Замятин.

«Нужно делать свою платформу и распространять её на мир, привлекая туда аудиторию и рекламодателей», — предлагает Сергей Лосев.

«Контраст налицо: открываю Тик-Ток, там свидетельствуют люди из Донбасса — прямые видео расстрелов нациками, как люди проклинают ВСУ, страдания и это с 2014 года. Всё понятно. Открываешь Ютуб, а он подсовывает контент, где прям ложь на лжи: танки подбитые — написано, что российский, а расцветка украинская, какие-то репортажи Евроньюс, только с редакторской озвучкой, но ни одного интервью, которые их текст подтверждают, но комментарии иностранцев с безоговорочной верой в слова их прессы. Ютуб подкладывает, иного слова и не назовешь, ролики с откровенной ложью, без доказательств», — поделилась наблюдением Анна.

«Давно уже перенесла всё оттуда, ещё когда Инстаграм (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрались блокировать. Десятилетней племяннице на канале со школьной программой рекламу украинской пропаганды крутят. Это уже ни в какие ворота не лезет. Сразу надо было блокировать все ресурсы, принадлежащие Гуглу», — подтверждает Елена С.

Есть те, кто думает о происходящем весьма жестко. Много одобрительных откликов собрал комментарий Евгения:

«YouTube — бессмысленное г… Тем более будет стимул русские платформы поднять. Жили без YouTube раньше, гуляли, отдыхали и ничего. Реки информационные просто поменяются… Это только блогеры пострадают — хотя они если умные, быстро переквалифицируются: все-таки капитализм никто не отменял. Так что блочьте скорее этот говнохостинг».

»Блокируйте эту помойку! Всё просим, оправдываемся, унижаемся. Достали!» — кипятится Иван Зарубин.

«Заблокировать полностью Гугл без возможности использовать даже через VPN», — предлагает Фёдор Гапов.

«А почему бы не ввести закон о пропаганде терроризма, признать Гугл террористической организацией и за пользование их сервисами давать реальные сроки? А на Ютубе ведущих, которые диктуют волю террористических организаций Запада, посадить показательно лет на 15?» — предлагает Андрей.

«Хватит издеваться над нами. Ютуб должен исчезнуть в России», — считает Жанна Синдеева.

«А зачем нам тогда такой YouТube в России? Чтобы смотреть западные фейковые новости? Никакой русской информации на видеохостинге вообще? Блокировкой информации YouТube (и его кураторы) не прекратят существование русских и России, как бы они к этому ни стремились», — отметила 9 апреля в своём телеграм-канале член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что «YouTube себе приговор подписал» сообщила 9 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале. Быстрее сохранять контент, переносить его на российские платформы она призвала после того, как доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ» был заблокирован.

По мнению Роскомнадзора, американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации.

В марте 2022 года заблокировать YouTube за систематическое нарушение российского законодательства предложили в Общественной палате России.

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