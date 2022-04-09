Генеральный директор киевского метрополитена Виктор Брагинский предложил властям украинской столицы переименовать пять станций метро. Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Брагинский считает, что переименованию подлежат пять станций метро, которые каким-либо образом ассоциируются с Россией или Белоруссией. В числе этих станций: «Площадь Льва Толстого», «Дружбы народов», «Минская», «Берестейская» и «Героев Днепра».

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «Отряд Ковпака».

«Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский хочет переименовать 5 станций метро, связанных с Россией. «Дружбы народов», «Площадь Льва Толстого», «Берестейскую», «Минскую», «Героев Днепра». Не лучше ли вообще уничтожить метрополитен, построенный и открытый 6 ноября 1960 года коммунистами?» — задался автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

AMY Станция метро «Площадь Льва Толстого». Украина, Киев

«Чисто по-украински! Название того, кто строил, убрать, а подарок оставить. Если уж на то пошло, закройте метро и забудьте!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«И не только метрополитен. Вся Украина создана коммунистами», — добавил Alexander B.

«Не суждено их мечтам сбыться… Ещё какие-то планы строят… Украины не будет», — написала Nadya.

«Они вон станцию на Троещину 30 лет строят, не могут построить, только переименовывать умеют», — пишет Ir S.

«90% Киева построено коммунистами», — добавил Александр Н.

«Правильно, взорвать метро и дело с концом», — с сарказмом отметил Дмитрий.

«Ну тогда и Украина должна перестать существовать. Ведь ее тоже… [коммунисты] слепили…» — пишет Cras melius fore.

«Избавиться от москальского метро — это следующая ступень деградации. Уже будет неудивительно», — отметила Felicita777.

«Пешком пусть ходят!!! Ишь! Русские строили же!» — добавила Екатерина.

«Я давно об этом говорю — декоммунизировать метро, АЭС, все ТЭЦ, ТЭС, ДнепроГЭС, да и вообще города, которые после ВОВ (Великой Отечественной войны — О. П.) отстраивал весь советский народ. А то с памятниками и ветеранами только могут бороться. Вперёд, всё разрушить и в Гуляй-поле живи…» — отреагировал Сергей С.

«И сразу перемога (победа — О. П.)», — с сарказмом комментирует LL.

«Надеемся, что не успеет», — пишет один из участников обсуждения.

«Как бы там бандерлоги ни старались, после нашей общей победы всё вернётся на свои места», — отметил Владимир И.

«Сейчас это вообще актуально… Самый… главный вопрос. Полная и бесповоротная шиза», — не без иронии написала Елена.

«Им заняться больше не чем?..» — недоумевает Tatyana.

«Пусть уж тогда они не стесняются и переименуют эти пять станций Киевского метро в память о пяти самых известных «героїчних («героических» — О. П.) подвигах» своих кумиров: «Волинь» («Волынь» — О. П.), «Хатинь» («Хатынь» — О. П.), «Львiв-червень-1941» («Львов-июнь-1941» — О. П.), «Бабiй Яр» («Бабий Яр» — О. П.) и «Будинок Профспiлок Одеси» («Дом Профсоюзов Одессы» — О. П.)», — добавил Minimorum.

«Ну это им не поможет…» — подытожила Людмила Л.

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