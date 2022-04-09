Сеть: «Если нельзя, но очень хочется!» — Shell нашла способ обойти санкции
Британская нефтегазовая компания Shell внесла изменения в закупочную документацию для того, чтобы покупать российскую нефть в обход санкций. Об этом 8 апреля пишет Bloomberg. Отныне российскую нефть разрешено закупать в составе нефтяной смеси, если доля российской нефти составляет не более половины.
«Суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в России. По мнению Shell, пока остальные 50,01% поставляются из других источников, нефтяной груз технически не имеет российского происхождения», — приводит сообщение издания ИА Красная Весна.
Сообщение Bloomberg обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» (также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте») и «Open Ukraine| Украина».
«Красавцы», — смеется Denis T.
«Цирковые акробаты. Они теперь лет пять будут придумывать, как обойти свои запреты», — иронизирует Алексей М.
«Какие принципиальные», — с сарказмом добавила Александра.
«Да все 100% будут из РФ, но по документам часть добыли казахи с киргизами», — отреагировал Ales.
«Захочешь жить — не так раскорячишься, правда, Запад?» — с сарказмом поинтересовался Олег С.
«Зачем вводить санкции, которые тебе же придется обходить? В чём смысл?» — недоумевает Алла Д.
«Не, ребят, мы не можем позволить, чтобы такая демократичная компания, как Shell, портила себе репутацию нашей авторитарной нефтью. Давай, до свидания!» — пошутила Анна К.
«Ну молодцы, что ещё?.. Русская смекалка в действии», — смеется Раиса.
«Сами придумали, сами обошли», — отреагировал один из участников обсуждения.
«Теперь им нужно кучу времени потратить, чтобы придумать, как обойти санкции, которые сами же и ввели. Заняться явно нечем, много свободного времени», — отметила Vera K.
«Капиталист пойдет на любое преступление (нарушение режима санкций с западной точки зрения) ради прибыли», — добавил Владимир Б.
«Им вообще самим от себя не противно? Тошнотворный цинизм», — не выдержала Ирина Е.
«Биполярочка подъехала», — иронизирует Natalia V.
«Каждый выживает как может. Политика двойных стандартов в действии», — написала Оксана.
«Жаль, что мы это позволяем им делать… Вернее было бы наложить на них санкции, чтобы нечего было им смешивать…» — отреагировала Светлана.
«И кого они дурят? Сами себя», — пишет Natalia.
«Нашли лазейку в своих же санкциях!!! Молодцы!!!» — смеется Юрий.
«Вопрос, а будем ли мы им продавать как недружественной компании», — задумалась Елена К.
«Так и с остальными. Никто не будет терять прибыль или рынки…» — считает Максим У.
«Ещё одно доказательство, что санкции бесполезны. На всякую хитрую гайку находится болт с левой резьбой», — отреагировала Татьяна.
«Молодцы! Могут же, когда хотят», — смеется Антон В.
«Представляю, как они благодарны Байдену, что им приходится так вертеться», — с сарказмом написал Алексей Д.
«Оказывается, не только русские создают себе трудности, а потом успешно их преодолевают», — шутит Владимир Б.
«Вот если честно… [безразлично], как они там будут выкручиваться, главное, чтобы они эту нефть за рубли покупали», — пишет Наташа К.
«Если нельзя, но очень хочется, то чуть-чуть таки можно», — пошутила Катерина.
«Потому что бизнесмены не идиоты. Им по профессии полагается реально смотреть на обстоятельства. Вот они и пытаются сбалансировать дебилизм их съехавших с катушек правительств», — отметила Natalie H.
«Никакой смеси и даже перегрузки нефти, конечно же, не будет. Дурных нет. Всё сделают исключительно по документам…» — подытожил Булат Б.
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