Улучшением ликвидности, замедлением недельных темпов инфляции, укреплением рубля объясняют аналитики решение Центробанка внепланово снизить ключевую ставку с 20 до 17%. Для некоторых экономистов такое досрочное снижение оказалось неожиданностью. Например, представитель ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец сказала РБК, что не ожидала снижения ставки в апреле в принципе, обосновывая свой прогноз тем, что на рынке сохраняется неопределенность. При таких условиях, по её мнению, гораздо лучше удерживать ставку на высоком уровне, а затем приступать к быстрому снижению, чем сначала повышать ее, потом снова понижать, а затем опять переходить к повышению. Главным же фактором, побудившим Центробанк в ускоренном порядке снизить ставку, Донец называет укрепление рубля. По её словам, «так как интервенции невозможны (из-за заморозки резервов. — РБК), ЦБ использовал понижение ставки как инструмент влияния». О том, что ситуация с укреплением рубля может повлечь ряд мер со стороны либо российского Минфина, либо Центробанка, а может, и принятия мер одновременно двумя ведомствами сразу, на собственном канале Biktogan в соцсети «ВКонтакте» рассуждал и профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. Судя по его комментарию, он ожидал снижения ставки Центробанка. По словам Когана, очевидно, что текущий курс продажи валюты не вполне устраивает экспортеров, издержки которых резко возросли. Тем более что многие из них сейчас (как это ни кажется многим странным), как указывает профессор, «сидят на постоянно растущем рублевом кэше». В этой связи автор канала предположил развитие нескольких сценариев на рынке: либо Минфин руками одного из уполномоченных банков (из тех, что могут сегодня работать с валютой) будет вынужден скупать валюту в рамках некоего нового бюджетного правила, либо Центробанк, возможно, одновременно с операцией Минфина, может понизить ставку — для начала на 150−200 б. п.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

С ситуацией на валютном рынке последних недель и его снизившимся влиянием на экономическую ситуацию внутри страны связывает досрочное снижение Центробанком ключевой ставки и финансовый аналитик Павел Самиев, который сказал Ленте. ру, что, по сути, «у ЦБ просто не было другого выбора, поскольку сохранение запретительной ставки в 20 процентов делало невозможными все виды кредитования, и смысла в ней при тех ограничениях, которые действуют на валютном рынке, и при текущей динамике просто нет». Вместе с тем аналитик отметил, что большинство экспертов всё-таки ожидали более существенного понижения ставки — до 12−13 процентов, но Банк России, предположил Самиев, допустил сдержанность в силу нежелания резких изменений. Пока такой шаг ЦБ, по словам аналитика, всё-таки «не стоит расценивать как признак стабилизации на внутреннем рынке». Это, по мнению Самиева, «только признание того, что в результате действий Банка России произошло снижение валютных параметров на инфляцию, что мы уже видим исходя из курса». Защитные меры, принятые ранее регулятором, позволили в короткий срок стабилизировать ситуацию на валютном рынке, сказал порталу Банки. ру начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Однако, по его словам, они при этом не способствуют росту экономики: высокая ставка сдерживает не только желающих покупать доллары, но и экономический рост. С одной стороны, отмечает Ващенко, люди несли деньги в банки под высокую ставку, с другой — банкам некуда их сейчас размещать. Рынок первичного размещения, по словам эксперта, встал, спрос на кредиты, за исключением льготных ипотечных, обвалился, доходность ОФЗ уже в первые дни падала, поскольку игроки ожидали снижения ставки. В этой связи эксперт считает смягчение Банком России денежно-кредитной политики логичным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Структурный профицит ликвидности, уже достигший 1,5 трлн рублей, говорит о полной нормализации ситуации, сказал РБК управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. И если, по его словам, не снижать ставку, то единственным, кто будет абсорбировать рублевую ликвидность, будет сам регулятор. Потому снижение ставки было, по мнению эксперта, лишь вопросом времени. Аналитики инвестиционного банка «Синара» солидарны с этим мнением: высокие ставки создают дополнительное давление на банковский сектор и кредитную активность, сказали они изданию, также отметив, что «ЦБ РФ, без сомнения, хочет стать локомотивом восстановления экономики». Приток средств населения на депозиты, укрепление рубля и замедление недельных темпов инфляции указывают на снижение рисков финансовой нестабильности, пояснил РБК старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин, что «позволяет Банку России ослабить ужесточение денежно-кредитной политики». Между тем Евгений Коган остановился на причинах укрепления рубля. Экономист отметил, что во всём мире укрепляется доллар, а евро к доллару вот-вот и «пробьет вниз 1,08». За две последние недели падение евро составило более 3%. Аналогичная евро ситуация и по большинству других валют, кроме рубля! Тут, заметим, впору было бы вспомнить слова Джо Байдена по поводу американского доллара, достигшего 200 рублей из-за введенных против России западных санкций. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в Польше. СМИ отметили, что Байден оговорился, ведь на самом деле, напомним, рубль на тот момент укреплялся, что происходит по сей день. Доллар тоже укреплялся. В мире. Не в России. Причины укрепления рубля, несмотря на санкции, пишет Коган, банальны: «Нефть, пусть и с дисконтами, продается, газ продается, то же касается металлов, зерна и т.д.». Объем экспорта по сравнению с 2021 годом, указывает экономист, сократится, но импорт сократится еще больше. Но цены на многие экспортируемые Россией товары невероятно высоки. То есть даже с учетом дисконтов, пишет Коган, валютная выручка значительна. При этом 80% выручки экспортёры теперь обязаны продать. Кроме значительного сокращения импорта, на укрепление рубля влияют административные ограничения на использование валютных депозитов, различные ограничения для нерезидентов, не имеющих возможность продать рубли, приобрести иную валюту и вывести деньги, невозможность для резидентов продать свои ценные бумаги, налог для резидентов в размере 12% на приобретение безналичной валюты, в частности на биржевых торгах, а также высокая ставка ЦБ размером в 20%. Собственно, снижение ключевой ставки стало одним из сбывшихся предположений экономиста. Но вместе с тем он не исключил и появления дополнительных решений: возможно, еще будут введены некоторые послабления на приобретение валюты и продажу ценных бумаг для резидентов — для начала «дружественных» юрисдикций, а также будет повышен лимит с 10 тыс. долларов до примерно 15 тыс. или 20 тыс. долларов. Но помешать этим, как сказал экономист, «либеральным планам» может несколько факторов: «продолжение военного противостояния», повышение санкционного градуса, в частности введение «эмбарго на самые серьезные статьи российского экспорта», что резко сократит поступление валюты, а также давление США на страны, сотрудничающие с Россией. Тем не менее, несмотря на все эти опасения, эксперт не советует сейчас прощаться ни с валютными инструментами, ни с «дешевеющей нефтью», ни с золотом. Более того, как предполагает Коган, курс рубля в текущих реалиях может быть еще крепче, «но недолго».

Gage Skidmore Джо Байден

Каким же будет курс рубля? Основная масса прогнозов экспертов, которые можно встретить в онлайн, говорит в пользу его дальнейшего укрепления. Тем временем, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил изданию «Бизнес-онлайн», что рубль будет оставаться «крепким» на внутреннем рынке до того момента, пока ЦБ РФ не отменит действующие ограничения на движение капитала.

«К сожалению, указать на валютный коридор сейчас крайне тяжело, однако актуальным является диапазон в 75−95 рублей за доллар. Учитывая жесткость санкций и изоляцию страны, «дно» рубля может находиться куда ниже исторических максимумов в 150 рублей за доллар», — сказал Маслов.

«Реальный курс рубля сегодня находится на уровне 45−50 рублей за доллар, — говорит главный редактор Mobile-review. com Эльдар Муртазин. — Но он невыгоден нашей стране во всех смыслах, и я думаю, что сегодня выгодно держать курс в диапазоне от 70 до 80 рублей за доллар. Насколько его будут держать именно так, зависит от многих факторов. Я бы сказал, что предельная планка — 90 рублей, но вместе с тем это не влияет ни на что с точки зрения жизни в стране внутри. Курс будет устанавливаться и регулироваться так, как будет нужно в текущий момент».

Что касается денежно-кредитной политики, то большинство аналитиков считают, что она и дальше будет смягчаться. Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой сказал РБК, что ожидает снижения ставки еще на 100−200 б. п., «но больший шаг потребует дополнительного позитива по инфляции и инфляционным ожиданиям». Егор Сусин полагает, что смягчение политики может случиться на заседании 29 апреля, но вряд ли, по его словам, «стоит ожидать ставку ниже 15%». Этой же точки зрения придерживаются аналитики «Синары» и Игорь Рапохин. Софья Донец считает, что на плановом заседании ставка останется неизменной, а к концу года будет в диапазоне 13−15%, тогда как Рапохин предполагает снижение ставки к концу года до 10% при условии развития похожей ситуации. Георгий Ващенко сказал изданию Банки. ру, что на заседании совета директоров ЦБ 29 апреля возможно будет принято решение об очередном снижении ставки до 14−15% годовых, но это будет зависеть от динамики инфляции. Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев оценивает перспективу дальнейших понижений ключевой ставки на предстоящих заседаниях как высоковероятную.