Смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского впервые с начала спецоперации стала ключевой темой обсуждения телеграм-каналов, потеснив повестку боевых действий на Украине. Все популярные сообщества мессенджера пришли к выводу, что уход из жизни такого яркого политика неизбежно скажется на внутрироссийской повестке и существенно изменит жизнь страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Ушел из жизни яркий политик Владимир Жириновский. Он аккумулировал в себе олицетворение настоящего патриотизма, прозорливости и преданности своему делу. Сейчас россияне особо ощущают его явную незаменимость в публичном пространстве. Еще 20 лет назад Владимир Вольфович говорил о текущих событиях на Украине и становлении нового миропорядка, и во многом его слова становятся уже реальностью. Пророческий эффект от его речей мы будем видеть еще долго. Весьма несправедливо, что часто слова настоящих гениев начинают восприниматься всерьез уже посмертно», — написал телеграм-канал «Парламент Z кнопкой».

Смерть Жириновского значима не только с точки зрения будущего ЛДПР, но и всей партийной системы в России, считает телеграм-канал «Незыгарь». По его мнению, политик внес существенный вклад в развитие постсоветской жизни страны. Однако этот вклад был направлен на сохранение, прежде всего, собственных позиций и превращения политики в шоу. И в значительной степени Жириновскому это удалось. При этом смерть лидера ЛДПР остро поставила вопрос о том, кто теперь возглавит партию и какое будущее её ждёт.

«Источники говорят, что сценарий трансформации ЛДПР и определение нового лидера партии окончательно не определен, однако сам процесс несёт в себе потенциальные риски и может детерминировать изменения всей конструкции политической системы в России. Эксперты констатируют, что борьба за власть в ЛДПР входит в решающую фазу. За последние 30−40 дней, которые характеризовались интенсивной фазой болезни Жириновского, его ученики активно действовали и занимали критические и равнопаритетные административные активы в партии», — отмечает ТГ-канал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Среди возможных претендентов на пост главы ЛДПР автор поста называет врио председателя партии Леонида Слуцкого, депутата Госдумы Ярослава Нилова, «представителя силового звена партии» Андрея Лугового, главу комитета Госдумы по региональной политике Алексея Диденко, а также губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Причём текущая конфигурация такова, что из этой пятерки каждый обладает значимым весом, которого может хватить для поддержания внутреннего административного баланса.

Между тем после смерти Жириновского встает вопрос о роли ЛДПР в политической системе страны. Это приводит к сложным дилеммам. Эксперты говорят, что новая реальность заставляет пересмотреть подходы как к прежним кадровым недоработкам, так и к самому утилитарному базису партии. Высказываются логичные опасения, что без подпитки харизматичной энергетикой своего лидера поддержание жизни партии может оказаться более затратным, чем, например, создание нового проекта с нуля, отмечает ТГ-канал.

«Владимир Жириновский как кулуарный Прометей и пламенный трибун, наряду с созданным им брендом партии, остается одним из фундаментальных столпов, ответственных за конструирование повестки публичной политики. Риски прерывания этого процесса не стоит недооценивать: они формируют угрозы непроизвольной смены парадигмы внутриполитической стабильности, которая в условиях геополитической турбулентности может привести к очень серьезным последствиям. Смерть обладавшего одним из самых богатых публичных активов политика рассматривается политадминистраторами как одно из самых серьезных испытаний для Системы, правильный переход через который определит не только будущее ЛДПР, но и всей партийной конструкции», — написал «Незыгарь».

Если в начале осени 2021 года вопрос выхода Жириновского на заслуженную пенсию и транзит в партии не вызвал бы такого пристального внимания, то в условиях геополитической конфронтации разгорающаяся в ЛДПР борьба за власть может стать триггером для реструктуризации всей политической системы России, отмечает автор публикации.

«По данным источника, наиболее вероятны три сценария. Первый — переизбрание Слуцкого в качестве председателя партии и тщательная диагностика, и анализ необходимости дальнейшей реструктуризации партии. Второй — переход партии в формат персональной вотчины «силовиков» во главе с Луговым. Третий — симулякративно-компромиссный вариант, предполагающий избрание председателем партии Дегтярева в качестве лица партии. Этот сценарий также предполагает наделение Нилова функционалом серого кардинала, способного обеспечить бесперебойную коммуникацию с АП, без поддержки которого будущее партии даже в контексте региональных выборов представляется весьма туманным», — дает свой прогноз «Незыгарь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

На проблемы с выбором преемника Жириновского обращает внимание и телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК». Автор поста справедливо замечает, что рейтинг ЛДПР во многом держался за счет популярности её лидера, и неизвестно, удастся ли удержать политической силе свои прежние позиции среди электората.

«Политическая выживаемость партпроекта в первое время будет обеспечиваться за счёт стратегии «хранителей наследия вождя», поскольку его электоральная поддержка всегда держалась на харизме бессменного лидера. Эксперты сходятся во мнении, что другой такой фигуры ЛДПР не имеет, однако потеря коммерчески и политически выгодного партпроекта никому в Системе не пойдет на пользу. Внутриполитический блок АП поможет вытянуть партию до следующего созыва в Госдуме хотя бы на уровне регионов с помощью административного ресурса, но дальше перспективы партпроекта остаются туманны с разными сценариями развития событий, акцептирование которых займет у политадминистраторов время», — написал телеграм-канал.