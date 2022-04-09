Администрация президента США Джо Байдена начала выдавать нелегальным иммигрантам, проникающим в страну через американо-мексиканскую границу, мобильные телефоны. Таким образом власти будут отслеживать нелегалов без визы в период до их явки в суд по иммиграционным делам. Между тем у многих республиканцев такой способ контроля за незаконно пробравшимися в страну иностранцами вызвал возмущение.

Whitehouse.gov Белый дом

Среди прочих негодование выразил сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Холуи, который напомнил, что таможенная и пограничная служба США в 2021 году задержала рекордные два миллиона нелегалов.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«После десятилетий работы в сфере телекоммуникационных и информационных технологий у меня только один вопрос: настроены ли эти телефоны так, чтобы они могли только принимать звонки и звонить в Госдепартамент? Это простая конфигурация, но ее отсутствие указывает, что у Белого дома есть другая…» — отмечает ma230.

«Мне никогда еще не было так стыдно за правительство Соединенных Штатов. Они просят американцев тяжело работать, платить налоги, и вот что мы получаем взамен. Еще один набор бесплатных льгот для нелегалов за счет американских налогоплательщиков», — злится MrBigglesWorth503.

«Бесплатные телефоны кажутся немного чрезмерными. Давайте чипировать нелегалов, как люди чипируют своих домашних животных. Дадим чипам специальную правительственную частоту. Вопрос в том, где разместить микрочип на теле, чтобы его было трудно и больно удалить. У кого-нибудь есть предложения?» — спрашивает Aclosedmindconsumesyou.

«Не пускайте нелегалов, и тогда нам не придется беспокоиться о несправедливых тратах», — советует mayberry.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Во многих районах ожидание первого слушания для нелегалов составляет годы. Джо и компания будут уже далеко, когда нелегалы пропустят первое слушание. За день до слушания они выкинут свой телефон. Если они и появятся, то только потому, что их адвокат сказал им, что после приказа о высылке они могут подать апелляцию и получить еще год или два времени. Слава богу, я вышел на пенсию, когда Трамп был в должности», — делится keepitbalanced.

«Я только что заплатил федеральный подоходный налог за 2021 год. Мне 78 лет, и я всё еще плачу федеральный подоходный налог. Мы с женой также платим более 100 долларов в месяц за мобильные телефоны и обслуживание. Пора объявить бойкот федеральному подоходному налогу для всех налогоплательщиков», — призывает gw24.

«Я ветеран-инвалид. В 2020 году мы с женой заработали 66 тысяч долларов. Я выплачиваю налогов на 2309 долларов каждый год. И мы так и не получили пособие. И никто не может сказать мне, почему. Понятно, кто в приоритете у нашего правительства», — размышляет Grunt134.