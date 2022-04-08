Британское правительство разрабатывает новый энергетический план, с помощью которого удастся урегулировать растущие цены на источники энергии и перейти на низкоуглеродные источники к 2030 году. В планах строительство восьми ядерных реакторов, использование водорода, ветряков и солнечных панелей. Только с помощью прибрежного ветра планируется обеспечивать энергией все дома в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Это масштабная стратегия, с помощью которой можно будет получать 50 гигаватт, что составляет половину энергетических возможностей этой страны, из прибрежного ветра к 2030 году. Полностью будет оживлена ядерная индустрия, это дом ядерной энергии! Мы первые расщепили атом в Великобритании! У нас была первая гражданская атомная электростанция. Мы вернем ядерную энергетику домой! Мы будем строить один ядерный реактор в год на протяжении восьми лет, а не один в десятилетие. Не сомневайтесь, это масштабная зеленая стратегия, к 2030 году 95 процентов электроэнергии будет от низкоуглеродных источников», — рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер раскритиковал правительственный план: «Все, что мы видим сегодня, это лист, сколоченный из того, что можно и нужно было сделать в течение последних 10−12 лет. И он даже не касается действительно важных вещей, таких как теплоизоляция домов, которая помогла бы сократить расходы одного домохозяйства на 400 фунтов».

(сс) Rwendland Лидер Лейбористской партии Кир Стармер

У многих пользователей возник вопрос, кто будет строить ядерные реакторы. Большинство их них не верит в то, что этим будут заниматься британские компании.

«Его кто-нибудь спросил, кто их будет строить и обслуживать? Французы? Китайцы?» — спросил @richbrad38.

«А кто будет строить энергетические станции? Явно не британские компании. Если бы был план, то 12 лет хватило бы, чтобы набраться опыта для национальной компании, чтобы быть готовыми строить энергетические станции», — считает @chemman5511.

Часть комментаторов отметила, что по новому плану «озеленения» энергии придется слишком долго ждать, когда действительно эффективные меры можно предпринимать уже сейчас.

«Для строительства ядерных реакторов нужно время, а дома можно теплоизолировать уже сейчас, ветряки можно строить уже сейчас, причем не только на севере», — написал @niwirubo.

Некоторые комментаторы считают, что строительство ядерных реакторов не является «зеленой» альтернативой нефти и газу. Также пользователи считают, что переход на атомную энергию не снизит цены, а в долгосрочной перспективе еще больше их повысит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Это не зеленая энергия, и это не приведет к снижению коммунальных платежей. Ядерные реакторы стоят миллиарды, и в конечном счете потребитель будет платить еще больше», — считает @PhilCambs.

«Строительство ядерных реакторов может быть каким угодно, только не зеленым. Используются тонны бетона. Их строительство займет десятилетия, и в это время мы будем продолжать использовать полезные ископаемые», — отметил @hockeyshooter.

«Я думаю, проблемы с бетоном должны решать в бетонной индустрии. Самая большая проблема с ядерной энергией в том, что она бесконечная, как и ее стоимость. Только правительство может ее финансировать, используя наши деньги. А безопасность всегда беспокоила общественность», — прокомментировал @Robert_K_UK.

Часть пользователей обрадовалась тому, что Великобритания переходит к самообеспечению электроэнергией и не будет зависеть от других государств, они считают, что решение о самостоятельности в сфере энергообеспечения нужно было принять уже давно.

«Это хорошая идея. В совокупности с ветром и Солнцем Великобритания будет зависеть только от собственных энергоресурсов», — написал .@DylanWRoberts.

«Это говорит мне об отсутствии инвестиций или плана у трех предыдущих премьер-министров. Мы никогда не должны были рассчитывать на другие страны, когда речь шла об энергии для нашей страны», — считает @The__Bakerman.

В комментариях обвинили премьер-министра и его консервативное правительство в бездействии, потому что за 12 лет у власти они не придумали ничего стоящего, а теперь строят планы, которые будут реализованы еще через 10 лет.

«12 лет у власти, а премьер-министр передвинул энергетический план на 2030 год?» — уточнил @UnpubWrites.

«Кир Стармер прав, это происходит слишком поздно, но если цель обеспечить всех электрическими автомобилями, то нужно слишком много энергии. На самом деле нужны возобновляемые источники энергии», — написал @snowbiggee.