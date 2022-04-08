Совместное заявление лидеров стран G7 («Большой семёрки»), в котором они провозгласили запрет на все новые инвестиции в ключевые секторы экономики Российской Федерации, в том числе и в энергетику, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Филипп Малявин. Смеющаяся женщина. 1900-е

«Постройте уже забор вокруг этой семёрки! И пусть сами в своём котле кипят!» — предлагает Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что пострадает от такого запрета только тот, кто планировал инвестировать в российскую экономику. Граждане отмечают, что и без иностранных вливаний Российская Федерация вскоре начнёт показывать стремительный рост.

«Умницы. Значит, и прибылей у них не будет в этом деле. Прибыли получит тот, кто инвестирует — ну просто же!» — подметил Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что после всех тех санкций, которые ввёл Запад против России, ни о каких инвестициях в любом случае говорить не приходилось.

«Инвестиции? Какие инвестиции? О чём речь? Вы же сами исторические рекордные санкции против России ввели! У нас тут и так инвестициями не пахнет. Самое глупое и бессмысленное решение, которое только можно придумать. Работать на недалёкую публику, которая любую глупость проглотит и не подавится», — указывает Марат А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Часть людей полагает, что подобные агрессивные действия в адрес России помогают нашей стране самоочищаться от иностранного влияния и от тех чиновников, которые своей Родиной считают не Российскую Федерацию.

«Вот же придурки. Вот скажите мне: кому от этого хуже будет? Вернее так: каким образом G7 хотят нанести ущерб России такими действиями? С каждым днём Российская Федерация становится всё более и более независимой. Элита нашей страны лишает любых возможностей договориться с Западом. В результате эта элита начинает работать на страну. А те, кто не способен — те оказываются за бортом. Страны «Большой семёрки» не мытьём, так катаньем очищают Россию от предателей и строят в нашей стране независимую экономику. Что тут можно сказать? Только, наверное, большое спасибо!» — отметил Максим П.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на невероятное давление санкций, российская экономика не только не надорвалась, но даже умудряется крепчать и показывать удивительные результаты.

«Заигрались в господ. «Цивилизованный мир», очевидно, не понимает, что происходит. Экономика Российской Федерации не рухнула за неделю, не рухнула за месяц, а значит, выстояв перед самой сильной санкционной волной, не рухнет и в будущем. У нас люди теперь даже смеются над пакетом с пакетами», — написала Дарья М.

Нашлись и те, кто уверены, что шесть стран из G7 удовлетворяют интересы одной — Соединённых Штатов Америки, причём даже зачастую себе во вред.

«Большая семёрка» — это Америка и её шестерки. Надо такие вещи правильно называть и тогда всё будет вставать на свои места», — считает Руслан Г.

Напомним, 7 апреля лидеры стран G7 выступили с совместным заявлением, в котором они провозгласили запрет на все новые инвестиции в ключевые секторы экономики Российской Федерации, в том числе и в энергетику.