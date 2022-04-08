Заявление заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Геннадия Кузьмина о том, что Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека после принятия Генассамблеей резолюции о приостановлении членства России в СПЧ ООН, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Почему уже 20 лет назад не лишили США этого статуса за уничтожение мирных жителей Ирака, Югославии, Ливии, Йемена, Афганистана? Почему там всё ещё США и их шестёрки имеют право голоса?» — задаётся вопросом Сергей Я.

Многие пользователи ничуть не расстроились из-за того, что Россия покидает Совет ООН по правам человека, потому что эта организация никоим образом не способствовала отстаиванию этих самых прав.

«Эх, а ведь была такая работа — с дебилами разговаривать. На самом деле эта песочница ничьи права и не защищает. Донбасс тому свидетель. Кроме себя коллективный Запад никого не слышит. Просто это была ещё одна площадка, где принято Россию в чём-то обвинять. Правильно сделали, что не стали там засиживаться», — отметила Александра Л.

ООН. Крокодил. 1951

Некоторые комментаторы отмечают, что ООН как организация уже множество раз демонстрировала свою абсолютную импотенцию — неспособность решать даже самые банальные случаи нарушения прав человека.

«А что такое ООН? Полностью прозападная организация. За последние 30 лет они много чего не хотели видеть и замечать! Уже давно эта организация не делает то, ради чего она создавалась после Второй мировой войны!» — считает Дмитрий С.

Часть людей полагает, что Россия сбросила с себя груз ответственности и теперь у неё наконец-то развязаны руки, а хаяли её ещё будучи членом СПЧ ООН.

«Всё равно эта мутная организация уже ничего не решает. Все там танцуют под американскую дудку. Пора создавать альтернативу. Только колонизаторов не пускать туда, они ущербны в вопросах справедливости», — поделился своим мнением Олег К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голос хозяина

«А чем по факту является этот СПЧ? Шайкой лицемеров, которые вспоминают о правах человека только тогда, когда это кому-то выгодно. Даже сейчас поводом послужила провокация в Буче, доказательств причастности России к которой нет. Никто даже разбираться не стал, сразу Россию обвинили. Но кого это волнует? Для них права человека превратились просто в форму политического давления», — указывает Татьяна М.

Ряд пользователей указывает на то, что пора России самой начинать диктовать правила и не ждать, что кто-то другой восстановит в этом мире справедливость.

«Я так понимаю, что после выхода РФ из СПЧ разговор с внутренними врагами народа и прочими экстремистами будет более коротким? Или мы и дальше будем сюсюкаться с предателями и пытаться понравиться Западу?» — интересуется Александр М.

Напомним, 7 апреля заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Геннадий Кузьмин заявил на заседании о том, что Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека после принятия Генассамблеей резолюции о приостановлении членства России в СПЧ ООН. Дипломат отметил, что российская сторона рассматривает этот документ в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику.