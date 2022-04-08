Посла Франции в Польше вызвали в министерство иностранных дел Польши из-за нелицеприятных слов президента Франции Эммануэля Макрона в адрес польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 8 апреля сообщает пресс-служба польского министерства иностранных дел.

МИД Польши Министерство иностранных дел Польши

Поводом для вызова посла Франции послужили слова французского лидера о премьер-министре Польши Матеуше Моравецком, сказанные им в ходе интервью Le Parisien.

Макрон, в частности, сказал, что Моравецкий «является крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Макрон назвал премьера Польши Моравецкого «крайне правым антисемитом». Польша обиделась и вызвала французского посла. Макрон почему-то постеснялся назвать премьера Польши нацистом, что, собственно, равнозначно «крайне правому антисемиту». Но Макрон не постеснялся вместе с премьером Польши поставлять оружие на Украину и вводить совместные санкции против России», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Пошла жара…» — смеется NatasuperPi.

«Начинается грызня…» — добавила Liza M.

«Как в песочнице. Жду, когда они там все передерутся», — иронизирует Zиля.

«Интересно, а можно ли называть Зеленского антисемитом, если его поддерживает другой крайне правый антисемит Моравецкий?» — задумался Alexey N.

«Началось пожирание друг друга», — отреагировал Sergey.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

«Борьба нанайских мальчиков вся эта европейская возня», — написала Mila Fisher.

«Побоялся, что наш В. В. [Путин] трубку не возьмёт», — пошутила Tatiana.

«Милые бранятся — только тешатся. Не надейтесь на раскол… Придет Госдеп, и все будут вместе делать то, что им скажут. Это как гарем. Жены ругаются, но волю мужа они исполняют все равно. Все эти вопли — слова обиженной женщины, не более того», — отметил Ильгар С.

«Серпентарий, как есть!..» — добавила Ольга.

«Ох, они между собой начали… [ссориться]? Их только поставки оружия сближают? Пусть и этот процесс они не смогут делать дружно вместе и переругаются!» — выразила пожелание Саша Г.

«Это в предвыборной кампании тонкий политический ход. Макарон же видит, на чьей стороне большинство французов», — считает Ирина, указывая на предстоящие выборы президента Франции.

«Не ссорьтесь, девочки!» — иронизирует Alex E.

«Высокие отношения!» — с сарказмом подытожила Эмилия Т.

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