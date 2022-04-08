В Южной Корее обсудили дочь бывшего министра юстиций, которая подделала документы для поступления в учебное заведение.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, 5 апреля руководство Пусанского национального университета (PNU) постановило аннулировать решение о поступлении дочери бывшего министра юстиции Чо Гука в медицинскую школу за использование поддельных документов при подаче заявления.

밥풀떼기 Чо Гук

Известно, что в августе 2021 года учебное заведение предварительно отменило прием Чо Мин в свою Высшую медицинскую школу. Окончательно решение было принято 5 апреля в ходе общего собрания преподавателей.

Отмечается, что данное решение было принято после того, как в январе текущего года Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении ее матери, Чон Гён Сим, за подделку справок ректора университета и получение фальшивого свидетельства о прохождении стажировки, которое использовалось при поступлении девушки в медицинскую школу. Напомним, что супруга Чо Гука была приговорена к четырем годам тюремного заключения за это мошенничество, растрату и уничтожение улик.

7 апреля руководство Университета Корё, в котором дочь экс-министра юстиций училась до поступления в Пусанский национальный университет, также аннулировал решение о поступлении в учебное заведение.

Напомним, что скандал с участием членов семьи Чо Гука, который считался одним из ближайших доверенных лиц президента Мун Чжэ Ина, разгорелся в 2019 году и в конечном итоге расколол нацию, вызвав массовые митинги как в поддержку, так и против его назначения министром юстиции.

Чо Гук покинул свой пост спустя 35 дней после вступления в должность.

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Дочь экс-министра юстиций Чо Мин поступила в Университет Корё в 2010 году и окончила его в 2014 году. В 2015 году девушка поступила в медицинскую школу Пусанского национального университета, а в январе 2021 года сдала государственный медицинский экзамен.

Существуют мнения, что медицинская лицензия девушки может быть отозвана после решения Пусанского национального университета аннулировать поступление в учебное заведение.

Hyowonian Главное здание Пусанского национального университета

«Кажется, мир стал чуточку лучше. Как такой человек, как министр юстиций, мог обманывать всех?» — считает kjh6***.

«Если документы не соответствуют действительности, конечно нужно все отменить».

»Это только начало», — предполагает 64ba***.

«Со сменой власти рождается справедливость!» — восторгается akre***.

«Даже не знаю, что сказать на этот счет. Времена меняются, если раньше это было пустяком, то теперь она должна ответить за свои действия», — пишет amuz***.

«Мне кажется, если бы к власти пришел Ли Чжэ Мён, то на этот инцидент до сих пор бы закрывали глаза», — предполагает play***.

경기도청방송국GTV Ли Чжэ Мён

«Нужно искоренить коррупцию при поступлении в учебное заведение», — призывает pink***.

«Считаю, что аннулирование решения о приеме — суровая мера», — считает dyyo***.

«Её нужно арестовать!» — призывает curl***.

«Она не одна такая. Могу привести огромное количество случаев, когда дети политиков поступали в учебные заведения подобным образом», — предлагает vvvk***.

«Лично меня не волнует, совершила ли семья Чо Гука «преступление» или нет. Лучше давайте проверим на тех же условиях и критериях весь университет!» — предлагает kums***.

«Было бы лучшее позволить заинтересованному лицу снова сдать вступительный экзамен и поступить в медшколу», — считает yiji***.

«Раз пошла такая пьянка, то почему супругу избранного президента не осуждают за подделку документов об образовании?» — интересуется kkwa***.

«Кажется, мы выбрали отличного президента, раз жизнь в стране начала налаживаться», — предполагает cool***.

«Если бы Чо Гук не был бы министром юстиций, то эта девушка жила бы себе спокойно», — считает happ***.