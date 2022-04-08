В соцсетях поддержали мнение главного редактора ИА REGNUMМодеста Колерова, который в статье «Компромисс с Западом будет равен капитуляции России, то есть самоубийству» поделился наблюдением о поведении «элитных слоёв России» в период проведения военной спецоперации России на Украине: «Кто-то ищет личного выхода из России, а кто-то — вывода проводящей спецоперацию России в тупик капитуляции. Их имена — у всех на слуху и на виду». Люди считают, что никаких компромиссов с врагами у России быть не должно. У страны сейчас одна главная задача — денацификация. Некоторые прямо называют фамилии «вредителей». Редакция выбрала наиболее характерные комментарии, опубликованные в телеграм-чатеИА REGNUM и социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Пятая колонна

Под ошеломительный вал критики попал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Люди негодуют по поводу того обстоятельства, что «говорящая голова» часто и в самых острых вопросах подменяет мнение главы государства своим собственным, идущим вразрез с уже сказанным Владимиром Путиным. Пожалуй, одним из самых нейтральных суждений на этот счет было такое: «Да, Песков вечно пургу гонит. Господин президент, дайте ему булку пожевать на время спецоперации».

«Дети будут страдать, если мы это не закончим, если зашли, нужно закончить. Если не покончить с теми нациками, которые угрожают резать нас по миру, мы будем глубоко жалеть. А Песков кричит о мире из-за своей жены с гражданством США и дочери — с гражданством Франции», — считает Никита.

Не сдержался по поводу заявлений Пескова и Евгений N:

«Он, похоже, вообще от реальности оторван. Там у них спецоперация или песочные посиделки? А какие громкие заявления, что террористов нужно мочить? Что-то слабо представляется, как в 1941–1945 годах Красная армия вела переговоры с фашистами и нацистами!».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

Досталось от комментаторов и переговорщикам.

«Не могу поверить, что у президента России такой пресс-секретарь… Это верх непрофессионализма! Как и потрепанный Мединский. Пятая колонна вокруг нашего президента!» — поделилась мнением Анастасия Шиленкова.

«Нет переговорам. Шутов гнать пинками. Если сольют спецоперацию, народ будет очень злым, и чем там дело кончится???» — рассуждает Андрей.

«Они хотят «взорвать» нашу страну изнутри такими решениями! Это предатели, и с ними нужно поступать жёстко! У меня такое впечатление, что ВВ либо не в курсе, «что несёт его окружение», либо ему они создали такие условия, что он пока не может ничего сделать», — поделилась мнением Марина Попова.

«Все правильно! Мы за победу! Надо идти ко конца! С предателями надо расстаться», — считает Ксения.

«Если мы договоримся с нацистами… рванет внутри страны. К бабке не ходить…» — рассуждает Ирина Колесникова.

«Фашистам — только смерть!» — соглашается Степан Кузнецов.

«Точно, компромисс — не для нас!» — замечает Светлана.

«Компромисс с Западом будет равен капитуляции России, то есть самоубийству: подписываюсь под каждым словом!» — отметил Алексей Орлов.

«Какие компромиссы с теми, кто совершенно определенно и открыто ставит целью стереть Россию с лица земли?» — вопрошает «Йольская кошка».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Нет позорным переговорам!» — замечает Влад.

«Нужно доверять президенту и помнить его слова о том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты. Цели также оглашены президентом. Не нужно записывать в цели операции свои личные пожелания и потом искать виновных в недостижении таковых целей», — считает Екатерина.

«Нельзя даже допускать мысли о компромиссе. Народ как никогда един», — поддерживает Ирина.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей статье Модест Колеров отметил, что только слепой сейчас не видит, во что именно Запад превратил колонизированную им марионеточную Украину. Но вместе с призывами победить фашистских оккупантов, в элитных слоях России появился ряд позорных и внешне случайных сигналов о необходимости компромисса с врагом. К счастью, им отвечает солидарный консенсусный хор нашего народа, 81% которого поддерживает президента Владимира Путина в его борьбе за будущее России на Украине.

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