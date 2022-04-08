Украина планирует национализировать на территории страны всю собственность Российской Федерации. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава украинского правительства отметил, что Киев национализирует всю российскую собственность в стране, чтобы компенсировать свои военные потери.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Попандопуло

Читайте также: Власти Украины намерены национализировать собственность РФ в стране

Новость обсудили в телеграм-каналах «Za Победу!», «Open Ukraine| Украина» и «Радио Стыдоба».

«Премьер Украины заявил, что Киев «национализирует» всю российскую собственность на Украине, чтобы «компенсировать потери» от спецоперации. Ну, во-первых, Киев целенаправленно выдавливал с Украины всё российское и русское последние восемь лет. Так что вряд ли там много осталось для «национализации». А во-вторых, как бы саму Украину не национализировали», — отметил автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Хм… По ходу кассу снимают и уезжают», — иронизирует Дмитрий.

«Надежды юношей питают!..» — пишет Irina.

«Им там заняться нечем что ли?» — недоумевает Эдуард Х.

«Денацификация и демилитаризация закончится всеобщей национализацией», — не без сарказма отреагировал Андрей С.

President.gov.ua Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Российской они могут объявить собственность РПЦ МП (вероятно, речь об Украинской православной церкви Московского патриархата — О. П.)», — добавила Иришка.

«Неужели еще остались чьи-то активы? Это что — прагматизм или глупость чья-то?» — недоумевает Aurum.

«Во-первых, Киеву ещё нужно извернуться, чтобы хоть как-то сохранить своё… завистливое недогусударство. А там посмотрим», — отметил Алексей Z Егорыч.

«Украина больше ничего не национализирует, так как нет больше Украины», — прокомментировал новость Сергей Д.

«Бандитизм Украины узаконивает…» — пишет Наталия С.

«В гробу, Дениска, карманов нет. Уймись, на тот свет все не утащишь», — с сарказмом пишет Татьяна.

«А что они могут забрать? Люди живут от зарплаты до зарплаты, а имущество типа квартиры или дома, так кто покупать это будет? Сейчас люди уезжают миллионами и вернутся единицы», — комментирует «Сана».

Цитата из видео «Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз» Украинские беженцы в Польше

«А там что-то останется?!» — недоумевает Анастасия К.

«Россия национализирует Украину», — с сарказмом отреагировал Serg.

«Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке», — написал «Паркер».

«А смысл национализации? Пару месяцев на бумаге — это так будет выглядеть?» — недоумевает swetswet.

«Доиграются, — от Украины реально только Львов останется. Если поляки обратно не вернут», — написал Zarub M.

«Уже Украины нет. Нечего национализировать», — не без сарказма подытожила Надежда.

Читайте также: Соцсети: «А им плохо не станет?» — Киев хочет присвоить российские активы