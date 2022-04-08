Сейм Латвии специальным законом объявил 9 мая «Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших на Украине». Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 7 апреля сообщила пресс-служба латвийского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Вместо Дня Победы латвийские парламентарии объявили 9 мая 2022 года «Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших на Украине».

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Ряд комментирующих указали на то, что парламент Латвии нашел формальный повод сделать 9 мая траурным днем. Многие критически оценили принятие указанного закона. Были и те, кто указал на то, что в Латвии проживает немало русских, а также тех, кто чтит подвиг советских воинов, знает историю, и не стоит по парламенту республики судить о всех ее жителях.

«9 мая в Латвии официально сделали траурным днём. Парламент страны в рекордно короткий срок, всего за сутки (!), рассмотрел и принял закон, по которому 9 мая объявлено «днём памяти погибших на Украине». В этот день запрещены массовые мероприятия и салюты», — написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Потомки фашистов будут скорбеть и 8, и 9 мая», — отреагировала Irina.

«Ну для них этот день реально траурный», — добавила Antonina E.

Советские солдаты подходят к Риге. 1944

«Кто-то удивлен?» — задался вопросом Just P.

«Лучше бы узаконили день траура по своей экономике!..» — не выдержала «Миссис Икс».

«Мы за них за всех отпразднуем!!! Ни разу не ходила на «Бессмертный полк», а в этом году пойду», — отметила Оксана К.

«У нас День Победы, а у них — день поражения», — написал Владимир Н.

«Были и те, кто воевал в РККА, не все они были за немцев. Просто у них принято гордиться теми, кто был за немцев», — пишет Dmitry S.

«А чем этому русофобскому парламенту ещё заниматься?» — задался вопросом Mike M.

«Как и на Украине», — отреагировал Dmitry S.

«Следующий шаг — сделать 22 июня праздником…» — отметил Николай.

«Шпроты наконец-то нашли повод отменить 9 Мая», — прокомментировала Victoria.

«Не понял, а кто 9 мая погиб на Украине?» — спросил V.

«Ну наконец-то… прибалты определились с 9 мая, для них тоже он день подписания капитуляции в 1945 году. День траура, так и есть!» — добавила Татьяна В.

«До сих пор не угомонились из-за того, что СССР победил фашистскую нечисть. Значит, и они признают, что Россия — это и есть правопреемник Советского Союза…» — пишет Ирина.

Освобождение Риги советскими войсками. 1944

«В прибалтийских вымиратах власть в руках потомков фашистских прихвостней. Они бы давно [сделали] День Победы днём траура, ведь мечты их предков о величии были помножены на ноль советским воином, но повода горевать в этот день у них не было, а сейчас такой формальный повод появился», — отметила Алина А.

«Вот все маски сброшены…» — не выдержал SWET.

«Это называется «кто изощрённее лизнёт… руку своему хозяину», — написала Алёна.

«И вас вылечат», — пишет Galina E.

«Латвия-то вообще куда лезет и кто её спрашивал? Несут полнейший бред и очерняют победу над фашистами», — отреагировал Леонид К.

«Вы забываете, что нельзя судить людей по правительству. В Латвии 40% русских живет, и все мы в шоке от того, что происходит с этим праздником. И много латышей, которые помнят и чтят историю и 9 Мая», — подчеркнула Ольга.