Предыдущее сообщение из Токио о том, что правительство Японии, в отличие от других стран G7, не намерено высылать российских дипломатов, воспринял с сомнением, ибо нынешние власти Страны восходящего солнца в своей, скажем прямо, злобной санкционной политике в отношении России демонстрируют откровенную враждебность к нашей стране. Усматриваю здесь не столько «украинский фактор», сколько стремление, воспользовавшись им, мстительно отплатить Москве за фиаско в попытках побудить российских руководителей пойти на беспринципную сделку по фактическому размену Курильских островов на экономическую и финансовую помощь Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Ранее сообщалось, что правительство Японии «с осторожностью» отнеслось к идее выслать российских дипломатов, так как Москва ответит тем же, а это затруднит-де работу консульств. Газета «Санкэй симбун» со ссылкой на источник в японском правительстве написала, что Токио вряд ли пойдет на высылку российских дипломатов, поскольку из-за симметричного ответа Москвы возникнут препятствия для работы консульств и защиты интересов японских граждан в случае чрезвычайных обстоятельств.

Теперь же японский телеканал «Фудзи» сообщает, что власти Японии все же обсуждают возможность выслать из страны несколько российских дипломатов. Ожидается, что премьер-министр Фумио Кисида может сделать заявление об этом в пятницу, 8 апреля. Также сообщается, что японское правительство разрабатывает дополнительные санкции в адрес Москвы. В частности, имеется в виду введение ограничений на импорт угля из России. Как заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, Япония в итоге рассчитывает полностью отказаться от этих поставок и найти им замену.

Towel401 Платформа Лун-А. Проект «Сахалин-2»

При этом в отношении поставок в Японию российских природного газа (СПГ) с Сахалина и нефти пока политики и представители промышленности, похоже, единого мнения не достигли. Напомним, что по данным за март текущего года Япония зависит от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на 8,8%, коксующегося угля — на 8%, нефти — на 3,6%, феррохрома — на 50%, палладия — на 43% и ферросилиция — на 33%.

Как сообщало издание «Свободная пресса», японское министерство экономики, торговли и промышленности уже составило список ключевых товаров, ввозимых из РФ, импорт которых в краткосрочной перспективе заменить будет проблематично. В нем семь позиций: нефть, СПГ, энергетический и коксующийся уголь, палладий, а также ферросплавы, используемые при производстве стали.

Намерение сокращать импорт российских энергоносителей свидетельствует о том, что в Токио возникло противоречие политических и экономических интересов. Ведь еще недавно глава правительства Фумио Кисида заявлял в парламенте о том, что страна не намерена выходить из совместного с РФ проекта «Сахалин-2», в котором она участвует на основе соглашения о разделе продукции (получает почти 60% произведенного сжиженного газа), а ее компании «Мицуи» и «Мицубиси» являются соакционерами. По словам премьера, «это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ».

Dick Thomas Johnson Коити Хагиуда

И все же японских политиков, похоже, подмывает побольнее ущемить нелюбимую Россию, отомстить Москве за отказ даже поднимать вопрос о японских претензиях на российские Курилы на межправительственных переговорах. Ради этого японское правительство готово идти на то, чтобы «рубить сук, на котором сидит», лишать японскую промышленность критически необходимого сырья из России. «Можно только представить, насколько критичным для японской промышленности и экономики может быть потеря поставок российского палладия, который в импорте страны занимает более существенную долю, чем энергоносители», — отмечало издание «Свободная пресса».

Ну, а изгнание из Страны восходящего солнца российских дипломатов, конечно же, вызовет строгие ответные меры. И что немаловажно, хотелось бы верить, убедит российские власти, насколько наивными и политически безграмотными являлись рекомендации руководству нашей страны занимавших даже посольские посты «специалистов-японоведов», которые «сватали» России Японию в качестве «стратегического партнера» и призывали для этого решить в ее пользу «территориальный вопрос».

P.S. Власти Японии приняли решение о высылке восьми российских дипломатов из страны, сообщает официальный представитель японского МИД.