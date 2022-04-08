В берлинском парке Трептов вандалы осквернили мемориал погибших советских воинов, сообщает 7 апреля t-online. На памятнике Воину-освободителю появилась нацистская символика. Надписи были сделаны красной краской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вандалы

Также красной краской облили одну из частей мемориального комплекса, написав латиницей «Путин = Сталин».

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Произошедшее не оставило равнодушными читателей телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «Za Победу!» и «Радио Стыдоба».

«В Берлине неизвестные осквернили памятник советскому Воину-освободителю. Все мы понимаем, кто это сделал и у кого патологическая ненависть к памяти о советских солдатах. Лишнее подтверждение, что Россия сегодня борется против нацистов», — отметил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Написано «Путин=Сталин». А украинцы с Зельцем (Зеленским — О. П.) тогда кто? Фашисты с Гитлером?» — задумался Андрей.

«Все памятники побеждены», — с сарказмом пишет Ольга.

«Что за… [ерунда]? Неизвестные? Там всё под камерами, муха не пролетит!..» — отреагировал Sergio T.

«Найти не составляет сложности. Главное — будет ли желание? Вот в чем вопрос», — отметил Igor.

SteSus85 Вид на скульптуру воина-освободителя в Трептов-парке

«Мы забыли все ужасы войны, кто такие нацисты. За то и страдаем… Это надо пресекать. Немцы молчат?» — поинтересовалась Людмила Л.

«Путин = Сталин — это вообще-то комплимент даже. Особенно со стороны нацистов», — отреагировала Elena C.

«Скоро на лбу у европейцев рисовать начнут. А те будут улыбаться…» — добавила Гюлюш.

«При молчаливом согласии немцев… они-то, что, исчезли в этот момент?» — недоумевает Михаил К.

«Там камеры должны быть — найдут. Надеюсь, накажут, наверное!» — выразил надежду «Взгляд».

"Ничего. Дойдем и отмоем», — отреагировала Eleonora S.

«Я вот всё думаю, ладно эти ироды-пачкуны красят, с ними и их интеллектом всё понятно. Но люди вокруг должны же хотя бы как-то реагировать? Отогнать… например…» — недоумевает Ирина.

«Там (в берлинском парке Трептов — О. П.) пустынно. Этим и воспользовались вандалы. Тяжело смотреть!» — отреагировала Инна Анатольевна.

«Молодцы, укронацы, скоро откроют глаза европейцам, которым пропаганда еще мешает думать», — написал «ЪУЪ».

"Интересно, как отреагирует Шольц?» — не без сарказма задалась вопросом Анна.

«Корёжит нацистов, помнят… страшно им…» — отреагировал Александр.

«Позор Германии, позор правительству и всем равнодушным к происходящему! Не будет у таких людей никакого будущего. Не помнят историю, топчут ногами идеалы гуманизма, сами будут похоронены под таким же циничным равнодушием!» — отметила Катя Г.

«На одной из стел написали «PUTIN = STALIN». Бабуины хоть когда-нибудь поймут, что они написали? Сталин спас Европу он нацизма и фашизма, дал независимость миллионам людей. Путин сейчас делает то же самое», — добавил Алексей С.

Буденный, Сталин и Жуков на трибуне мавзолея В.И.Ленина во время Парада Победы 24 июня 1945 года

«Ну и что Берлин? Осудил или промолчал, как всегда?» — поинтересовалась Люба.

«Лет 8 назад на отдыхе за границей с друзьями познакомились с молодым немцем, лет 30 ему было. Он чуть ли не сразу стал извиняться за своих дедов. Мы ему сказали: «Спасибо, но ты чего, мы всё понимаем». Сейчас смотрю, как в Германии осквернили памятник… нет слов», — поделился Sasha.

«То есть это доказывает, что те, кто это делает, реально понимают, что выступают на стороне нацистов», — подчеркнула Аля.

«Почему молчат Армения, Казахстан, Азербайджан и другие республики СССР?.. Память их предков это не оскорбляет?» — спросила Светик.

«Но и реклама тут же: «Путин = Сталин!» Лучшей рекламы в Германии про СВО (специальную военную операцию — О. П.) на Украине и быть не может!» — подчеркнула София.

«Это еще идет борьба с памятью. А мы не забудем. Теперь пути назад у нас точно нет и не будет», — подытожила Евангелина.

Напомним, в этом же парке 29 марта мемориал осквернили жёлтой и синей краской.