К антироссийской истерии на Западе по поводу провокации в Буче на Украине подключили «тяжёлую артиллерию». По крайней мере для верующих католиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск, выступая 6 апреля в Ватикане, призвал к прекращению конфликта, назвав события под Киевом массовой бойней. При этом он поцеловал украинский флаг, якобы привезённый из Бучи.

Однако обычно терпимые к понтифику итальянцы в соцсетях внезапно раскритиковали жест папы. Целование флага они назвали воинственной выходкой, призвав больше думать о душах людей, а не о политике.

«К сожалению, должна заметить, что если папа Римский за Украину, он должен не её флаг держать в руке, а флаг мира. Какое разочарование. Боже, прости его», — написала Роза Марраффино П.

«Хватит лицемерия. Ватикан также экспортирует мир девятого калибра», — заявил Даниель Н.

«Итальянские газеты выставляют Украину жертвой, но это не так. Они лишь постоянно повторяют лживые новости. Позор тебе, человек в белом», — пишет Валерио Д.

«Иногда я не могу понять, то ли папа повторяет слова ПД (Демократическая партия), то ли ПД повторяет слова папы», — смеётся Франческо Д.

Правительство Италии

«Вы не понимаете, что эти жесты ещё больше разжигают ненависть? И вместо того, чтобы решать конфликт дипломатически, мы высылаем дипломатов. Кто-то сильно недооценивает Россию», — считает Тео М.

«Человек мира… Подливай топлива в огонь», — призвала Дорина Д.

«Извините, но папа Римский занимает всё более опасные политические позиции», — добавил Данило П.

«Кровь русских жителей Донбасса жалуется на мировое равнодушие», — отметила Мария Ф.

«Лучше беспокойтесь о спасении душ умерших и меньше думайте о политике. Много тех, кто не верит в спасение», — посоветовал Мауро Р.

«Ваше Святейшество, займитесь духовными делами и бросьте войну… проповедуйте любовь и братство», — поддержал Витторио А.

Многие напомнили, что не только на Украине в настоящее время идут военные действия. Однако флаги разбомбленных американцами стран глава Ватикана почему-то не поднимает. Кроме того, многие итальянцы вступились за жителей Донбасса, в отношении которых Франциск также не выражал особых чувств.

«Сирия, Афганистан, Ливия и т.д. Я никогда не видел тебя с их флагами! Ты жалок и в конце концов будешь размахивать не тем флагом!» — Стефано Б.

«Где был папа Римский, когда бомбили Афганистан? Что он тогда говорил? А как же все дети, которые годами живут в опустошённой войнами Африке, оторванные от своих родителей и брошенные на произвол судьбы?» — спросила Адриана К.

Hashoo Foundation USA Афганские дети в лагере беженцев

«В мире идут десятки войн, они идут годами, почему о них никто не говорит?» — также не понимает Миранда П.

«Война на Украине началась не 40 дней назад, поэтому я не могу быть на стороне украинского президента, который допустил, чтобы 15 тыс. мирных жителей были убиты в своей стране нацистами, поставленными туда в 2014 году американцами», — напомнил Филиппо Б.

«Странно, не видел заявлений ООН, осуждающих украинскую армию за массовые расстрелы военнопленных и различные пытки и насилие над пророссийскими мирными жителями. Какая прекрасная вещь демократическая информация», — иронично заметил Джованни Б-Ф.

«А бедные жертвы Донбасса не были христианами? Позор вам и всем тем, кто вместе с вами занимается разжиганием войны», — заключила Лаура П.