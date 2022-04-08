Когда твой брат находится в беде, абсолютно аморально помогать тем, кто его преследует. Так профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица прокомментировал для ИА REGNUM голосование Сербии за исключение России из Совета по правам человека ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Напомним, что 7 апреля в Генеральной Ассамблее ООН прошло голосование по резолюции о приостановке членства России в Совете по правам человека. Документ поддержали 93 страны. Против антироссийской резолюции проголосовали 24 страны, 58 воздержались. Документ принят на условиях «две трети — за».

Копривица напомнил, что за несколько дней до первого голосования в Генеральной Ассамблее ООН по поводу резолюции, осуждающей российскую специальную операцию на Украине, премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что Белград планирует воздержаться от голосования, но тем не менее это оказалось неправдой — Сербия поддержала эту резолюцию.

Government.ru Анна Брнабич

«Мало сказать, что в Сербии авторитарная власть. Это власть одного человека, от самоволия которого много чего зависит. Вопиющим примером является всё, что связано с отношением официального Белграда к конфликту на Украине. Сербия на международных площадках становится заложником решений своего президента, которые абсолютно не совпадают с волей большинства ее граждан. При этом Запад не раз имел возможность понять, что давление, которое влиятельные западные государства оказывают на президента Александра Вучича, дает свои плоды», — рассказал эксперт.

Всего за день до голосования об исключении России из Совета по правам человека президент Вучич провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу продления газового контракта, добавил Копривица.

«Выходит, что официальный Белград сразу же после этого делает шаг, который нельзя назвать иначе как подлый удар в спину своему партнеру. И пока Вучич шлет Москве двусмысленные сигналы, сербский народ в массе своей проявляет внимание к ситуации, в которой оказалась Россия», — отметил эксперт.

По словам Копривицы, Александр Вучич, с одной стороны, рассказывает о том, что его уму непостижимо то, что в европейских странах из школьных программ вычеркивают русских классиков, и эти его слова с воодушевлением передают российские СМИ. Но с другой стороны, когда принимаются действительно значимые решения, Сербия последовательно встаёт на сторону тех государств, которые враждебно настроены к России.

«В Сербии недавно прошли выборы. Вучич знал, что не может рассчитывать на победу, если присоединится к антироссийским санкциям. Но так как он весьма плохо переносит внешнее давление, у него теперь открывается достаточно пространства для введения санкций со ссылкой на то, что Брюссель называет «согласование внешней политики Сербии с политикой ЕС». Если до этого дойдет, тогда Сербия по решению Вучича станет заложником сумасшедшей политики русофобии и ксенофобии, которую проводит Брюссель и которая в Европе не проводилась еще с времен нацизма», — полагает Копривица.

Сербский эксперт считает, что голосование Сербии за исключение России из Совета по правам человека ООН не отражает волю большинства сербов еще и потому, что сербы как никто знают, что это такое, когда Запад использует один народ как орудие войны против другого народа.

«Так Запад в бывшей Югославии вел войну против сербов руками других балканских народов. На Украине марионеточная власть в Киеве используется как геополитический заслон для агрессивного наступления на Россию. Российская специальная операция хотя формально и проводится на территории другого государства, во многом носила вынужденный характер, а в стратегическом смысле, может быть, и немного запоздала. Но даже если в Сербии кто-то и считает эту операцию ошибочной, мы в такой ситуации должны были как минимум сохранить нейтральную позицию», — отметил Копривица.

Эксперт напомнил, что президент Вучич неоднократно говорил о том, что он должен принимать трудные решения, но в данном случае эти решения плохи для Сербии.

«Президент так говорит, когда старается оправдать свои действия в каком-то вымышленном, собственном мире. Кроме того, что эти действия аморальны в глазах народа, ситуацию дополнительно усложняет и то, что в таком случае сложно ожидать от России, что она будет проявлять бесконечное терпение по отношению к таким выходкам Вучича. Если Сербия продолжит голосовать в ГА ООН в таком предательском ключе, нельзя ожидать, что Россия будет защищать ее интересы в Косово и Метохии», — заявил Копривица.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

По его мнению, если внимание России надолго останется прикованным к ситуации на Украине, Александр Вучич, который уже годами говорит о том, что Сербия должна договориться о разграничении со своим южным краем, может при посредничестве Запада подписать по ускоренной процедуре какой-то сомнительный договор с косовскими сепаратистами, в соответствии с которым Белград откажется от части собственной территории.