Верховный суд США временно восстановил принятый экс-президентом США Дональдом Трампом закон, ограничивающий право штатов и племён коренных американцев блокировать проекты трубопроводов, потенциально загрязняющие реки, ручьи и другие водные пути.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Администрация нынешнего главы Белого дома Джо Байдена планирует переписать данный закон, однако в окончательной редакции он будет представлен не ранее весны 2023 года. До этих пор закон Трампа останется в силе.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«В резервациях индейцев всегда всё «свято», когда кто-то пытается построить что-то полезное. Вы можете увидеть это, посетив одну из них. Там «священны» брошенные машины, стиральные машины, матрасы, мусор, насилие над своими женщинами», — пишет nevoigt.

«Правда. Озеро становится священным, если они видят, что компания получит выгоду от строительства водопровода там. Однако это не считается священной землей, если там стоит бордель с казино, от которого индейцы получают прибыль», — отвечает americanfourever.

«Похоже, что Трамп был прав. В очередной раз. Мне всё равно, скучает ли кто-то по Трампу. Мне его не хватает уже который год. Это мое мнение и только мое», — комментирует majorityrule?.

«У тебя большая компания, брат», — отвечает moang61.

«Демократы, которые хотят отменить этот закон, больше не американцы, они — глобалистские враги американцев», — категоричен DemocratsAreRacistEnemiesOfUSA.

«Ну здорово, значит, прибыль корпораций важнее, чем ваша чистая питьевая вода», — негодует jackfultun.

«Вода? Кому нужна чистая питьевая вода, когда у нас есть нефть?» — злится TrumpBgone.

«Республиканцы ухудшают наши штаты, а читатели Fox восклицают: «Мы победили!». Замечательно», — сожалеет keepdonating.

«Это уже не верховный и почти не суд. Больше похоже на могущественную коррупционную церковь», — уверен @thidye.

«Не уверен, что у суда будут проблемы, но у нас, обычных людей, точно будут», — отмечает @oldmeanroy.

«Эта страна в беде, пока эти дураки сидят в Верховном суде. Самый коррумпированный суд в стране», — переживает @StevenD19145748.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

«Невероятно, что Верховный суд разрешил загрязнение ручьев и водных путей! Это похоже на содействие разрушению нашей страны», — уверена @oldpaint84.

«Класс. Мы все будем болеть и умирать раньше из-за того, что компании хотят прибыли», — подчеркивает @BLeader2020.