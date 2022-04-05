Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, запоздал на 11 дней с публичным объявлением о том, что он приобрел крупную долю акций Twitter. По мнению экспертов, эта задержка могла ему сохранить $156 млн, пишет The Washington Post.

thierry ehrmann Илон Маск

Законодательство США требует от инвесторов оповещать комиссию по ценным бумагам и биржам США, когда они приобретают более 5% акций какой-либо компании. Согласно документам, для Маска данный срок истёк 14 марта, однако он публично сообщил о покупке акций только 4 апреля. Между тем он продолжил скупать акции по цене $39 за штуку, доведя общее количество своего пакета до 9,2%. После объявления акции Twitter взлетели примерно на 30% и начали стоить более $50.

geralt Ценные бумаги

По словам профессора финансов из Университета Мэриленда Дэвида Касса, задержка подачи декларации помогла сохранить Маску $156 млн.

«Я не понимаю, о чём он только думал. Он был просто глуп или прекрасно понимал, что нарушает закон о ценных бумагах?» — задался вопросом Касс и добавил, что бухгалтер Маска должен был знать о юридических нюансах.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Илон Маск — человек, который должен нас беспокоить. Он накопил такое богатство, что невосприимчив к финансовым ограничениям», — отмечает @notdumborasleep.

«Цензура в Twitter не может стать еще хуже, поэтому стоит надеется, что Маск что-то изменит», — отвечает @RicardoHellGov.

«Как это может сойти с рук? Разве это не противозаконно?» — спрашивает @Asperama1.

«Скорее всего, но, как и во всём остальном, богатые люди могут позволить себе заплатить штрафы и по-прежнему получать прибыль от нарушения правил», — отвечает @FaceTheHeinous.

«Ах да, богатые люди решают проблемы с помощью штрафов, а не тюрьмы. Люблю этот маленький факт об Америке», — подчеркивает @TMells30.

«Этот человек сколотил более 200 миллиардов, не миллионов, а миллиардов долларов. Вы действительно верите, что он беспокоился о том, чтобы заработать 156 миллионов? Это всё равно что остальные из нас решат обмануть систему, чтобы получить 3 бакса. Подумайте, люди», — комментирует @JackJjr1640.

«Значит, раз у него столько денег, он не должен следовать закону?!» — спрашивает @MaryDil29664033.

«Законы на него не распространяются, он же богат», — отмечает @curthoppe.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«Возможно, это нужно изменить… Нет… это серьезно должно измениться…» — считает @Luthier122.

«Штрафы за нарушение таких правил просто жалкие. Нужно, чтобы штрафы были в два раза больше прибыли, которую вы получили, и чтобы у вас конфисковывали купленные вами акции (вы должны продать их обратно и получить только то, что вы за них заплатили, за вычетом штрафов)», — предлагает @Gwarsbane.

Напомним, ранее Илон Маск заявлял, что он думает о создании новой социальной сети, алгоритм которой будет генерироваться пользователями, а не компанией, владеющей платформой. Размышляя о том, что дает Маску покупка Twitter, колумнист The Washington Post Адам Лашински пришёл к выводу, что заняться развитием уже популярной платформы легче, чем создавать свою с нуля.