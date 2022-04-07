Информация, согласно которой сайт Министерства обороны Российской Федерации перестал появляться в результатах поиска в Google, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 7 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

"Война идёт по всем фронтам. Война против России. Война против правды», — написал Станислава Р.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Информационная атака

Многие пользователи справедливо заметили, что на данный момент поисковик Google, как и положено, выдаёт среди первых результатов запроса сайт Минобороны России. Тем не менее граждане не сомневаются, что западные компании могут устраивать диверсии против российских государственных сайтов.

«Это точно санкции? По ощущениям, они просто обиделись и пакостничают везде, где можно!» — считает Станислав Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные страны больше не интересует правда, поэтому любые альтернативные источники информации они будут блокировать при любой возможности.

«Интересно, а как же демократия и свобода слова? Даже у нас в «ВКонтакте» украинцы сидят и нашу же страну поносят. Никто их не банит, как вы можете заметить. Кто тогда демократичней, получается? По ходу, свобода слова только у нас в России и осталась. Весь мир живёт словно по книжке Оруэлла», — указывает «Серый В».

Часть людей полагает, что российским гражданам лучше всё-таки пользоваться отечественными сервисами.

«Значит, на сайте Министерства обороны Российской Федерации правду говорят. Была бы там глупость какая, то Запад бы так с этим не боролся. Лишний повод пользоваться отечественными аналогами этого сервиса!» — пишет Сергей К.

Ряд пользователей указывает на то, что российское Министерство обороны заранее подготовилось к информационной блокаде, поэтому использует широкий спектр ресурсов для донесения информации до максимального числа людей.

«Какой глупый Google! Сайт Минобороны уже давно у нас в закладках браузера!» — отмечает Игорь В.

«Смешно. Какая отчаянная борьба с правдой. Вот только Google просчитался, ведь Министерство обороны оседлало уже все другие источники доставки информации. Такие манипуляции — капля в море», — поделился своим мнением Игорь В.

Нашлись и те, кто отмечают, что информационная война против России не стихает, и вскоре мы увидим более смелые попытки западных сервисов лишить нас возможности доносить правдивую информацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда

«Надеюсь, Google и их продукты в России постигнет судьба Facebook и других пронацистских ресурсов. Такие сайты должен посетить полный запрет. Следует бороться с лживыми манипулятивными площадками, находящиеся на службе у нацистов», — пишет Михаил П.

«Google явно совершает такие поступки не по своей воле. Какой компании прок от того, что сайт Министерства обороны России не будет в поиске выдаваться? Ну правда. Ясное дело, что на корпорацию давит руководство США. Вот Байдену и его компании ой как неприятно видеть, что Минобороны России показывает правду людям. Не ради этого Америка тратит миллиарды долларов на освещение ситуации на Украине в стиле Геббельса», — отметил Серёга А.

Напомним, 6 апреля РИА Новости опубликовали материал, согласно которому сайт Министерства обороны Российской Федерации перестал появляться в результатах поиска в Google. Позже пресс-служба компании поспешила опровергнуть свою причастность к совершению каких-либо действий по отношению к данному сайту.